Hat Harry Styles wirklich eine Glatze?!

Schon vor Jahren verbreitete sich das Gerücht, dass Harry Styles eine Glatze unter einem Toupet versteckt. Nun hat sich der Albtraum der Fans erfüllt – zumindest zum Teil.

Sabeth Vela Folge mir

Harry Styles ist neben seiner Musik für seine ausgefallenen Shows und Outfits bekannt. Seine Haarmähne war zudem lange Zeit ein weiteres Wahrzeichen. Von dieser scheint er sich nun verabschiedet zu haben. Für seine Fans bricht dabei eine Welt zusammen. Für den Rest ergibt sich daraus eine Fülle an Memes.

Während mehreren Jahren trug Harry Styles seine Haare bis über seine Schultern. Als er sie dann 2016 radikal kürzte, trauerten viele Fans um die Haarpracht des früheren One-Direction-Stars.

Diese Fans müssen jetzt nochmals stark sein, denn wie es aussieht, hat Styles seine Haare nun nicht nur abgeschnitten, sondern gleich ganz abrasiert.

So ging auf X (ehemals Twitter) ein Video von TMZ viral, das den Musiker zusammen mit seiner Freundin Taylor Russell an einem U2-Konzert zeigt. Das Video ist zwar stark verpixelt, Styles ist jedoch ohne Zweifel zu erkennen – und seine Glatze auch.

Lange Zeit kursierte das Gerücht, dass Harry Styles längst eine Vollglatze hat. Diese aber mit einem Toupet abdeckt. Dabei gingen Fake-Videos viral und Fans deuteten auf Styles Geheimratsecken hin. Diese sind nun auch auf dem X-Video deutlich zu sehen. Eine Vollglatze hat der Musiker aber keine.

Doch weil viele Menschen keinen feuchten Furz darauf geben, welche Frisur ein Musiker gerade trägt, soll dieser Artikel noch etwas mehr bieten. Denn: Seit das Video auf X viral ging, häufen sich die Memes über Styles Haare (oder die Absenz davon). Zudem trenden die Worte: «Glatze», «keine Haare» und «Harry Styles» gerade auf der Plattform.

Hier, die besten Memes des nicht mehr so Hairy Styles (haha, lol):

«Harry Styles, aber keine Haare mehr zum Stylen.» Fast so lustig, wie mein Spruch gerade – aber nur fast.

«Breaking News – tausende Harry Styles Fans wachen heute auf und merken, dass sie nicht mit ihm obsessed sind, sondern nur mit seinen Haaren.»

«Ich, als ich herausgefunden habe, dass Harry Styles eine Glatze hat.» Mari, es gibt gerade Krieg auf dieser Welt.

«Harry Styles hätte seine Haare so behalten sollen, AS IT WAS.» Kleines Wortspiel mit dem Hit des Sängers «As it was» hihi, mega clever.

«Ich bei Wii Sport, wie ich die neue Bowlingkugel benutze. Es ist Harry Styles Glatze.» Jetzt wirds gemein.