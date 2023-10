People-News

Harry Styles verliert 100'000 Follower wegen neuem Taylor-Swift-Song

Am Freitag hat Taylor Swift ihr Album «1989 (Taylor's Version) Deluxe» herausgebracht. Darauf ist ein nie veröffentlichter Song zu hören – der jetzt für Drama sorgt.

Für Swifties gab es am Freitag eine Überraschung: Taylor Swift veröffentlichte ihr überarbeitetes Album «1989 (Taylor's Version) Deluxe». Eine neue Version ihres Albums «1989». Darauf zu hören ist ein Song, der bisher nicht veröffentlicht war. Und der sorgte prompt für Wirbel bei den Fans.

Das sagenumwobene Stück heisst «Is it over now?» und ist einer ihrer «from the vault»-Tracks. Das sind Lieder, die es früher nicht auf ihre Alben geschafft haben, die sie jetzt als «kleines Zückerli» veröffentlicht. Im Song beschreibt sie eine ehemalige Beziehung und wie diese in die Brüche ging. Für viele Fans war sofort klar, dass es sich dabei um die Beziehung zu Superstar Harry Styles handeln musste.

Die beiden waren 2012 einige Monate ein Paar, bevor sie wieder getrennte Wege gingen. Beide Musiker schrieben mehrere Songs über die kurze Beziehung. So soll «I knew you were Trouble» von Taylor Swift und «Two Ghosts» von Harry Styles vom jeweils anderen handeln.

«Lügender Betrüger»

In «Is it over now» macht Swift Styles Vorwürfe und singt: «Dein neues Mädchen ist mein Klon» – sie bezieht sich damit auf Styles' Song «From the Dining Table», in dem er meinte: «Wache mit einem Mädchen auf, das aussieht wie du, ich habe fast deinen Namen gesagt.» Weitere Passagen beziehen sich zudem auf berühmte Fotos, die es von den beiden gibt, und Swift bezeichnet ihren Ex-Freund darin als «lügenden Betrüger».

Wer jetzt denkt, dass die Trennung unterdessen verjährt ist, hat sich geschnitten. Denn auf den sozialen Medien häufen sich nun Videos von Menschen, die Harry Styles beschuldigen. So hat der Musiker ganze 100'000 Followerinnen und Follower verloren, seit der Song am Freitag veröffentlicht wurde. Dazu haben sich bisher weder Styles noch Swift geäussert.