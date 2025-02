People-News

Dschungelcamp-Überraschung: Diese Stars stehen im Finale

Fünf Stars überstanden 16 Tage im Dschungel. Doch ins Finale am Sonntag ziehen nur drei von ihnen ein. Dabei kam es auf den letzten Metern der RTL-Show zu Überraschungen.

Steven Sowa / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Bald haben Magerkost, Zoff und schlechter Schlaf ein Ende – und für zwei Dschungelcamp-Stars endete die Reise durchs 18. Dschungelcamp kurz vor Schluss. Alessia Herren, Lilly Becker, Timur Ülker sowie Edith Stehfest und Pierre Sanoussi-Bliss waren am Samstag die letzten fünf verbliebenen Promis im diesjährigen Dschungelcamp. Sie absolvierten noch gemeinsam eine Prüfung, holten im legendären «Creek der Sterne» alle Sterne – eine Camp-Premiere.

Doch für Edith Stehfest und Timur Ülker kam dieser Erfolg zu spät. Sie erhielten von den Zuschauern zu wenige Anrufe und mussten einen Tag vor dem grossen Finale das Camp verlassen. Am Ende entschied sich alles zwischen Timur Ülker und Alessia Herren. Sonja Zietlow und Jan Köppen machten aus der Verkündung einen grossen Spannungsmoment. Überraschend ist die Entscheidung der Zuschauer schon, schliesslich überzeugte Alessia Herren nicht nur in wenigen Prüfungen – sie galt in den t-online-Umfragen auch lange als unbeliebteste Kandidatin.

Kurz vor dem Finale: Lilly Becker, Pierre Sanoussi-Bliss, Alessia Herren, Timur Ülker und Edith Stehfest in der Dschungelprüfung «Creek der Sterne». Bild: rtl

Doch das spielt nun keine Rolle. Jetzt steht fest: Lilly Becker, Pierre Sanoussi-Bliss und Alessia Herren kämpfen dieses Jahr um die Dschungelkrone. Sie werden am Sonntag ab 20.15 Uhr in drei verschiedene Prüfungen geschickt. Traditionell dürfen sich die Finalisten dort noch einmal unter Beweis stellen und über ihre Grenzen gehen.

Moderiert wird das Dschungelcamp wie auch in den vergangenen Jahren von Sonja Zietlow und Jan Köppen. Neu ist 2025 jedoch der Sendeplatz: Zum ersten Mal in der 21-jährigen IBES-Geschichte zeigt RTL alle Folgen bereits um 20.15 Uhr. Das grosse Finale findet am 9. Februar statt, das Wiedersehen einen Tag später.

Im vergangenen Jahr ergatterte die No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska Krone und Zepter. Wer wird in ihre Fussstapfen treten? Aktuell befinden sich noch drei VIPs im Rennen um das Preisgeld von 100'000 Euro. Jürgen Hingsen, Nina Bott, Sam Dylan, Jörg Dahlmann, Anna-Carina Woitschack, Yeliz Koc, Maurice Dziwak und im Halbfinale auch Edith Stehfest und Timur Ülker haben das Dschungelcamp bereits verlassen.