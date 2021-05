Leben

Sind Bennifer zurück? Lopez und Affleck sind sich sehr, sehr nah ...

Leute, festhalten, es kann tatsächlich sein, dass eins der Glam-Paare der Nullerjahre wieder zusammen ist. Bennifer. Ja, die. Ben Affleck und Jennifer Lopez, verliebt und verlobt zwischen 2002 und 2004. Er ist heute 49, sie 51, er war schon einmal verheiratet, nämlich 13 Jahre lang mit Jennifer Garner, sie bereits dreimal, nämlich mit Ojani Noa, Chris Judd und Marc Anthony. Und dann war sie noch mit dem Tänzer Casper Smart liiert und zuletzt vier Jahre lang mit Alex Rodriguez. Mit dem sie wie auch mit Ben Affleck verlobt war.

Im Januar 2021 war plötzlich Schluss mit Affleck und der Schauspielerin Ana De Armas. Und im April mit Lopez und Rodriguez. Ebenfalls im April besuchte Ben auffällig oft Jennifers Villa in L.A. Das heisst, ihr Driver holte ihn ab. Kurz zuvor hatte er in einem Interview von ihr geschwärmt: «Wo verbirgst du deinen Quell ewiger Jugend? Wie schaffst du es, genau so auszusehen wie 2003?», fragte er sie via «InStyle». Und sie darauf: «Er sieht selbst noch ziemlich gut aus.»

Und jetzt waren sie zusammen in den Ferien!!! Genauer in einem Luxusresort in Montana. Mehrere Tage. Nur zu zweit. Und was da geschah, also beinah zwanzig Jahre nach ihrer ersten, geradezu exhibitionistisch mit der Öffentlichkeit geteilten Liebesphase (im Film «Gigli», im Videoclip zu «Jenny from the Block» etc.) ... wissen wir leider alle nicht!

Das heisst nein, es gibt Fotos. Die «Daily Mail» hat sie gemacht. Und da sieht man die beiden nicht nur ernst nebeneinander im Auto sitzen, sondern tatsächlich Händchen haltend aus einem Flugzeug steigen.

Nicht alle hatten Bennifer damals gut gefunden. Also, einzeln schon, aber nicht zusammen. Matt Damon sagte 2015 rückblickend in «The Hollywood Reporter»: «Es war als hätte er eine Rolle gespielt. Als wäre er ein talentloser Idiot, nur wegen dieser ganzen Beziehung mit Jennifer Lopez.» Harte Worte. Nun denn, schauen wir mal. Warten wir ab, was der Mai mit dem wiedergefundenen Glück so machen mag.

