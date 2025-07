Schon wieder Promi-Besuch: Ian Somerhalder ist in der Schweiz

Mehr «Leben»

Erst am Mittwoch wurde unser kleines, feines Ländlein durch die Präsenz eines Mega-Stars beglückt – Justin Bieber postete in seiner Instagram-Story, wie er durch Genf radelt – und schon ist der nächste Promi zu Gast in der Schweiz. Nämlich Ian Somerhalder.

Der US-amerikanische Schauspieler (unter anderem bekannt aus den TV-Serien «Lost» und «Vampire Diaries») werweilt zurzeit im edlen Kulm Hotel in St. Moritz, wie der 46-Jährige in einem Instagram-Post mitteilte.

Doch damit nicht genug: Wie auch Bieber scheint die Schweiz es ihm angetan zu haben. Sein Video unterlegt Somerhalder mit: «Die schiere Magie und Schönheit der Schweiz – Ich liebe es hier ...»

Weiter schreibt der Schauspieler, dass der Aufenthalt im Luxushotel die Idee von «Family Time» neu definieren würde. Daraus lässt sich wohl schliessen, dass Somerhalder mit Kind und Kegel angereist ist. Er ist seit 2015 mit der «Twilight»-Schauspielerin Nikki Reed verheiratet; das Ehepaar hat zwei Kinder.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Paar die Schweiz besucht. Reed hatte 2024 im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus eine zweiwöchige Reise durch die Eidgenossenschaft unternommen; ihr Mann war auf Teilen dieser Reise dabei.

(cpf)