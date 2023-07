US-Rockband Eagles kündigt Abschiedstournee an

Die mit sechs Grammys ausgezeichnete Band tourte über Jahrzehnte hinweg durch die Welt und verkaufte weit über 100 Millionen Platten. 1998 wurden sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. 2016 war der Gitarrist und Sänger Glenn Frey, eines der Gründungsmitglieder, im Alter von 67 Jahren gestorben. (sda/dpa)

Die US-Rockband Eagles, die durch Hitsong wie «Hotel California» oder «Take It Easy» berühmt wurde, hat ihre Abschiedstournee angekündigt. Mit «The Long Goodbye» wollten sie nach 52 Jahren zum letzten Mal auf Tour gehen, teilte die Band am Donnerstag (Ortszeit) mit.

USA könnten umstrittene Streumunition an Ukraine liefern ++ Selenskyj in Türkei erwartet

The Heidi Takes It All: Dieser Film zeigt die Abgründe hinter GNTM

Die nächste wird die letzte sein: Netflix kündigt finale Staffel von «Sex Education» an

Mit der vierten Staffel enden die Abenteuer von Otis und seinen Mitschüler:innen der Moordale High. Hier erfährst du alle wichtigen Infos zur vierten Staffel.

«Sex Education» kommt im September für eine vierte und letzte Staffel zurück. Dies kündigte Netflix am Mittwoch an. Die letzte Staffel mit Asa Butterfield und Gillian Anderson in den Hauptrollen wird am 21. September, fast zwei Jahre nach der dritten Staffel, auf Netflix erscheinen.