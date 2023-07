People-News

Gerüchte bestätigt: Rapperin Loredana und BVB-Stürmer Adeyemi sind ein Paar

Verträumter Blick und Quatschfotos: Die Rapperin Loredana zeigt erstmals öffentlich ihre Beziehung zu BVB-Star Karim Adeyemi.

Schon seit einiger Zeit hielten sich hartnäckig sich die Gerüchte, dass der BVB-Star Karim Adeyemi und die Rapperin Loredana ein Paar sein sollen. Jetzt hat es sich bewahrheitet: Die Musikerin teilte auf Instagram Fotos von sich und dem deutschen Nationalspieler.

Auf einem Bild sitzen sie offenbar auf einem Roller, er fährt, sie lehnt sich entspannt an seine Schulter und schaut verträumt in die Kamera. Ein anderes Bild zeigt mehrere Aufnahmen aus einem Passbildautomaten – beide sind offensichtlich ausgelassen und ziehen Grimassen.

Auf einem weiteren Foto stehen sie vor dem Automaten, sie lehnt sich an ihn. «Gott sei Dank», schrieb Loredana unter die Bilder und fügte noch pinkfarbene Herzchen hinzu. Damit dürfte wohl klar sein, dass die Schweizerin mehr als nur eine Fahrerin des Fussballers ist – sie soll ihn nämlich bereits öfter vom Training abgeholt haben.

Adeyemi soll auch in den vergangenen Monaten auffallend oft in der Schweiz gewesen sein, und in der Rap-Szene munkelte man schon länger über eine mögliche Beziehung der beiden, schreibt sport.de. Derzeit arbeitet Loredana wohl in Duisburg an einem neuen Album – nur wenige Autominuten von Adeyemi Arbeitsplatz entfernt. Erste Glückwunsche zur Beziehung gab es von Jude Bellingham: «Endlich» schrieb der englische Fussballer , der bei Real Madrid spielt, in die Kommentare auf Instagram, und der Liverpooler Dominik Szoboszlai schickte mehrere Herzchen. (t-online)