Innovation von Kim Kardashian: BH mit Nippeln. Bild: instagram/skims

Kim Kardashian lanciert neuen BH – und der hat es in sich

Die Unternehmerin hat mit ihrer Marke Skims einen BH mit gepiercten Nippeln herausgebracht – und sorgt für Kontroversen.

Sabeth Vela

Mit den Worten: «Es gibt genug schmerzhafte Dinge, wenn man eine Frau ist. Hol dir das ‹Ooh› ohne das ‹Aua›» bewirbt die Marke Skims ihren neuen BH. Für den «Ooh»-Effekt sorgt aber nicht der Push-up des BHs, sondern die daran befestigten Nippel – doch nicht nur das.

So ist das Unterwäschestück nicht nur mit Nippeln ausgestattet (ein solches Modell gibt es schon seit Oktober 2023), sondern die Nippelattrappen sind auch noch gleich gepierct. Damit soll es möglich sein, seine Nippelpiercings zeigen zu können, ohne die Formung der Brust durch den BH zu verlieren.

Auf den Nippelpiercing-BH gibt es gemischte Reaktionen. So stehen unter dem Werbeclip von Skims auf Instagram etwa Kommentare wie: «Ist das ein schlechter Witz» oder «Was zur Hölle?», aber eben auch «Geil, jetzt muss ich mir keine echten stechen lassen» oder «DAS ist Kreativität in der Mode!» Der BH ist ab Donnerstag bei Skims erhältlich.

Die Geschichte des Nippelpiercings

Seine Nippel, und somit auch seine Nippelpiercings, unter dem T-Shirt durchscheinen zu lassen ist in der Popkultur nichts Neues. Bereits 2012 wurde die sogenannte «Free the Nipple»-Bewegung von der Aktivistin Lina Esco ins Leben gerufen. Die Bewegung protestiert gegen die ungleiche Oben-ohne-Politik, die es Männern erlaubt, in der Öffentlichkeit oben ohne zu sein, während es für Frauen tabu ist.

Die Geschichte des Nippelpiercings selbst geht aber noch viel weiter zurück. Laut «Vice» hatte nämlich Isabeau de Bavière, die Königin von Frankreich im 15. Jahrhundert, bereits einen Vorreiter des Brustschmuckes. Die damalige Königin liebte tiefe Dekolletés, und zwar so sehr, dass sie das Dekolleté in die Hoftracht eingeführt haben soll. Ihr Ausschnitt soll zum Teil vom Hals bis hin zum Nabel gereicht haben und wurde zusätzlich mithilfe von Schmuck in Szene gesetzt. Um ihre Nippel noch mehr zu betonen, wurden diese zusätzlich geschminkt und waren mit diamantenen Piercings verziert, die durch Ketten aus Perlen und Gold miteinander verbunden waren. Manchmal schmückten auch winzige Kappen ihre Nippel.