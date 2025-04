Kanye West wurde in den vergangenen Jahren zum Skandal-Rapper. Bild: www.imago-images.de

Kanye West: Rapper legt in neuem Song Inzest-Geständnis mit Cousin ab

Der US-Rapper sorgt immer wieder mit seinem Verhalten für Aufsehen – auch seine Aussagen polarisieren. Nun ist es aber seine Musik, mit der Kanye West ein umstrittenes Kapitel aus seiner Kindheit aufrollt.

Michelle Nuhn / watson.de

Es vergeht inzwischen beinahe kein Tag mehr, an dem Kanye West nicht für Schlagzeilen sorgt. Nachdem der Rapper in den 2000er Jahren mit seiner Musik zahlreiche Erfolge gefeiert hatte, mehrere Grammys einkassierte, folgte in den vergangenen Jahren sein grosser Fall.

Und diesen konnte die Öffentlichkeit live und in Farbe mit ansehen. Etwas, wofür der US-Amerikaner weitgehend selbst Sorge trägt: sei es mit seinem Verhalten oder umstrittenen Aussagen.

Letztere verbreitete er zuletzt bevorzugt über seine Social-Media-Kanäle – wie auch nun wieder. Was er aktuell jedoch behauptet, dürfte die meisten schockieren. So spricht Kanye West von Inzest in seiner Kindheit.

US-Rapper schockiert mit Inzest-Geständnis

Verbreitung antisemitischer Symbole, Verharmlosung des Holocaust oder auch Vorwürfe, die seine Ex Kim Kardashian des Sexhandels bezichtigen: die Liste der fragwürdigen Aussagen von Kanye West ist lang. Inzwischen sollte da also kaum noch etwas, das aus dem Mund (oder der Tastatur) des US-Rappers kommt, überraschen. Sollte man denken...

Dem ist nämlich offenbar nicht ganz so, wie seine jüngste Tirade auf X beweist. In dieser behauptet Kanye West, als Kind eine inzestuöse Beziehung mit seinem Cousin gehabt zu haben. Das zumindest lässt er zu einem Ausschnitt aus dem Musikvideo zu seinem neuen Song «Cousins» wissen.

«Das Lied handelt von meinem Cousin, der lebenslang im Gefängnis sitzt, weil er eine schwangere Frau getötet hat» beginnt der 47-Jährige in seinem Statement. Wobei er damit aber wie gewohnt erst richtig an Fahrt aufnimmt und schockierende Enthüllungen macht.



«Vielleicht dachte ich in meinem egozentrischen Zustand, es sei meine Schuld, dass ich ihm mit sechs Jahren diese Schundmagazine gezeigt habe und wir dann nachgespielt haben, was wir gesehen haben», schreibt der Musiker beinahe unerwartet reflektiert. Abschliessend heisst es dann:

«Mein Name ist Ye und ich habe bis ich 14 war den Schwanz meines Cousins

gelutscht.»

Kanye West thematisierte Cousin schon in der Vergangenheit

Wie viel Wahrheit wirklich in den jüngsten Aussagen des Rappers steckt, ist ungewiss. Dass besagter Cousin aber tatsächlich existiert und für Mord im Gefängnis sitzt, ist wiederum bekannt. In der Vergangenheit sprachen sowohl Kanye West als auch seine Ex-Frau Kim Kardashian schon öffentlich über diesen.

So zum Beispiel als Kanye Präsident Trump im Sommer 2018 vor seiner ersten Amtszeit unterstützte. In einem damaligen Interview mit Jimmy Kimmel verriet er dem Moderator: «Mein Cousin sitzt wegen Mordes ein, und ich liebe ihn. Er hat etwas Schlimmes getan, aber ich liebe ihn immer noch.»

Dass er seine angebliche inzestuöse Beziehung mit seinem Familienmitglied nun plötzlich öffentlich macht, überrascht dennoch. So rappt der «Gold Digger»-Interpret in dem neuen Song doch unter anderem auch, dass er «seinem Cousin gesagt hat, er solle es niemandem erzählen.»