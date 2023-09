Auktionshaus bietet drei neu aufgenommene Songs von Bob Dylan an

Drei neu aufgenommene Songs von Musik-Ikone und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan (82) bietet das Auktionshaus Christie's in New York zum Verkauf an.

Bob Dylan 1974 in Los Angeles. Bild: keystone

Dylan nahm die ursprünglich bereits in den 60er und 70er Jahren veröffentlichten Songs «Master of War», «Simple Twist of Fate» und «Gotta Serve Somebody» 2021 mit dem Produzenten T Bone Burnett neu auf, wie Christie's mitteilte. Gepresst auf eine spezielle Schallplattenform können Interessierte die Einzelstücke nun beim Auktionshaus erwerben.

Im vergangenen Jahr war bereits eine solche Neuaufnahme des Songs «Blowin' in the Wind» in London für rund 1,8 Millionen Dollar versteigert worden. Wer die Platte erwarb, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Dylan gilt als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Musiker seiner Generation. (sda/dpa)