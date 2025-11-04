sonnig12°
David Beckham wurde zum Ritter geschlagen

Sir David Beckham after he was made a Knight Bachelor at an investiture ceremony at Windsor Castle, Berkshire, England, Tuesday, Nov. 4, 2025. (Andrew Matthews/Pool Photo via AP) Britain Investitures
Er wird nun offiziell Sir David Beckham genannt.Bild: keystone

04.11.2025, 15:1204.11.2025, 15:12

Am 4. November wurde der Fussball-Star David Beckham von König Charles III. zum Ritter geschlagen. Diese Ehre wurde ihm durch seine Leistungen im Sport und der Wohltätigkeit erwiesen.

Ganz traditionell fand die Ehrung im Buckingham-Palast statt, wo König Charles den Ex-Fussballprofi mit einem Schwert zum Ritter schlug.

Den Titel hatte der 50-Jährige am Dienstagnachmittag entgegengenommen, mit dabei waren auch seine Eltern und seine Partnerin.

KEYPIX - Sir David Beckham is made a Knight Bachelor by Britain&#039;s King Charles III during an Investiture ceremony at Windsor Castle, Berkshire, England, Tuesday, Nov. 4, 2025. (KEYSTONE/Jonathan ...
Beckham bei sienem Ritterschlag.Bild: keystone

Beckham darf nun auch offiziell den Titel «Sir» vor seinem Namen verwenden. Obwohl dies theoretisch schon seit Juni 2025 erlaubt war, da der König von Grossbritannien ihn dort auf die Geburtstagsehrenliste aufgenommen hatte. Seine Frau Victoria Beckham darf vor ihrem Namen nun ein «Lady» stehen haben.

Sir David Beckham, with his wife Lady Victoria, after he was made a Knight Bachelor at an investiture ceremony at Windsor Castle, Berkshire, England, Tuesday, Nov. 4, 2025. (Andrew Matthews/Pool Photo ...
Sir David Beckham und Lady Victoria Beckham.Bild: keystone

Bereits im Jahr 2003 wurde David Beckham für seine Leistung im englischen Fussball mit dem «Order of the British Empire» ausgezeichnet. Diese Ehre hatte ihm die 2022 verstorbene Queen Elizabeth erwiesen. Der Titel des Ritters weist Beckham nun noch eine grössere Ehre zu. (nib)

Der Fussball-Star David Beckham wurde am Dienstag, dem 4. November zum Ritter geschlagen.
quelle: keystone / jonathan brady
David Beckham macht ein Video für eine 102-jährige Fan-Dame
Video: watson
