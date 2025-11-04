sonnig12°
Leben
Royals

Modeausstellung zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II.

FILE - Britain&#039;s Queen Elizabeth II, Patron, leaves after attending a Service of Thanksgiving to mark the Centenary of the Royal British Legion at Westminster Abbey in London, Oct. 12, 2021. Buck ...
Queen Elizabeth ist 2022 im Alter von 96 Jahren verstorben. Bild: keystone

Modeausstellung zum 100. Geburtstag der Queen – diese Kleider kannst du bestaunen

04.11.2025, 14:1204.11.2025, 14:12

Am 21. April 2026 wäre die 2022 verstorbene Queen Elizabeth 100-jährig geworden. Zu Ehren der ehemaligen Königin des Vereinigten Königreichs wird ein Grossteil ihrer Kleider in einer Ausstellung gezeigt.

Die Ausstellung der Kleidungsstücke wird vom «Royal Collection Trust» ermöglicht. Die Royal Collection ist die Kunstsammlung der britischen Königsfamilie und liegt im Besitz der britischen Monarchie. Der «Royal Collection Trust» wird jedoch von Treuhändern verwaltet und betreut.

Die Ausstellung wird rund 200 Stücke umfassen. Darunter sollen sich auch die Kleider befinden, die Elizabeth II. bei ihrer Krönung oder an ihrer Hochzeit getragen hat. Etwa die Hälfte der Kleider, die ausgestellt werden sollen, sei noch nie in der Öffentlichkeit gezeigt worden.

Die Ausstellung soll eine Reise durch Elizabeths Leben und ihre Zeit als Monarchin darstellen und auch einen Einblick in ihren privaten Kleiderschrank bieten.

Ein paar der Ausstellungsstücke als Vorgeschmack:

Blumenmädchenkleid Queen Elizabeth II, aus 1934
Dieses Kleid trug Elizabeth II. als Blumenmädchen an der Hochzeit von ihrem Onkel, dem Herzog von Kent, und der Prinzessin Marina aus Griechenland. Bild: Royal Collection Enterprises Limited 2025

Eines der ersten, noch existierenden Kleidungsstücke der ehemaligen Queen war ein Kleid, das sie als Blumenmädchen im Jahr 1934 getragen hatte.

Hochzeitskleid Queen Elizabeth II. 1947
Das Hochzeitskleid und das Kleid, welches sie bei ihrer Krönung trug, wurden vom selben Designer entworfen.Bild: Royal Collection Enterprises Limited 2025

Damals noch Prinzessin Elizabeth, heiratete sie im Alter von 21 Jahren den vier Jahre älteren Prinzen Philip. Die beiden waren ihr Leben lang verheiratet.

Krönungskleid von Queen Elizabeth, 1953
Elizabeth II. sass länger als alle vor ihr auf dem Thron der britischen Monarchie. Dieses Kleid trug sie bei der Krönung.Bild: Royal Collection Enterprises Limited 2025

Elizabeth wurde im Jahr 1953 im Alter von 27 Jahren zur Königin der britischen Monarchie gekrönt, nachdem ihr Vater verstorben war. Sie sass somit bis zu ihrem Tod 2022 ganze 70 Jahre auf dem Thron.

Queen Elizabeth 1956
Queen Elizabeth im Alter von 30 Jahren. Bild: Royal Collection Enterprises Limited 2025

Neben dem Hochzeitskleid werden auch Abendkleider präsentiert, die die Queen über die Jahre getragen hat.

Abendkleid von Queen Elizabeth II. 1956
Das Abendkleid, das Queen Elizabeth im oben gezeigten Bild trug.Bild: Royal Collection Enterprises Limited 2025

Im Rahmen der Ausstellung werden nicht nur Kleider ausgestellt, die die Queen zu einem speziellen Anlass trug, sondern auch ihre Alltagskleider.

Abendkleider der Queen Elizabeth aus der 1970 ern
Mit den Jahren änderte sich auch der Stil ihrer Kleidung.Bild: Royal Collection Enterprises Limited 2025

Drei farbenfrohe Abendkleider, die ebenfalls im Kleiderschrank von Queen Elizabeth gehangen haben. Die drei Kleider aus den 1970ern wurden alle vom selben Designer entworfen und werden bei der Ausstellung zum ersten Mal gezeigt.

Kleid von Queen Elizabeth bei einem Banquet Besuch in Pakistan 1961
Im Kleid eingearbeitet ist das Grün und Weiss der pakistanischen Flagge.Bild: Royal Collection Enterprises Limited 2025

An der Ausstellung werden auch Kleidungsstücke gezeigt, die die Queen bei offiziellen Besuchen trug. So wie dieses, das sie an einem Staatsbankettbesuch in Pakistan im Jahr 1961 trug.

Die Ausstellung findet ab Frühling 2026 im Buckingham Palace statt und öffnet vom 10. April bis zum 18. Oktober 2026 ihre Türen. (nib)


