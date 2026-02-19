Diese zwei Wörter schreibt LeBeouf nach seiner Festnahme

«Transformers»-Star Shia LaBeouf hat auf seine kurzzeitige Festnahme in New Orleans reagiert.

LeBoeuf wurde durch seine Rolle im Film «Transformers» bekannt. Bild: imago stock&people

Der 39-Jährige postete auf der Plattform X die knappe Botschaft: «Free me», was auf Deutsch so viel wie «Befreit mich», aber auch «Ich bin frei» bedeuten kann. Wie das Branchenblatt «Variety» berichtete, wurde der US-Schauspieler am Dienstag freigelassen und soll im März zu dem Vorfall angehört werden.

Nach Angaben der örtlichen Polizei wird dem Schauspieler vorgeworfen, zwei Personen angegriffen zu haben. Er solle nun wegen Körperverletzung belangt werden. Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall in der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) am Rande eines Karnevalsfests ereignet haben. Laut «Variety» soll LaBeouf vor einer Bar zwei Männer attackiert haben.

Der Darsteller aus der «Transformers»-Filmreihe macht immer wieder mit Skandalen von sich reden. Seine Ex-Freundin, die britische Musikerin FKA Twigs, verklagte ihn 2020 wegen physischen und emotionalen Missbrauchs. Im Juli 2025 zog die Sängerin und Schauspielerin ihre Zivilklage zurück. Nach Angaben ihrer Anwälte haben sich die beiden aussergerichtlich geeinigt. Damit entfällt ein Gerichtsverfahren, das 2025 stattfinden sollte. (sda/dpa)