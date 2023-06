Und was für Bilder erst! Der digitale Künstler Jeffrey Pomeroy hat, mit Hilfe des AI-Programms Midjourney (und Photoshop/Faceswap) das Leben von (ehemaligen) Promi-Paaren dargestellt – aber mit Kindern und etwas altbacken gekleidet. Aber schaut selbst:

Photoshop mit KI stellt alles in den Schatten – hier sind 9 krasse Beispielbilder

Am 4. Juni 2023 tritt der Vollmond in der Schweiz um 05:41 Uhr ein. Allerdings wird der Mond bei uns bereits ab 05:14 Uhr nicht mehr zu sehen sein – erst abends um 22:20 Uhr kommt er wieder hervor. Der Vollmond im Juni trägt auch den Namen «Erdbeermond».

Der Mond begleitet uns Menschen schon seit Urzeiten. Seit jeher übt er eine anziehende Wirkung auf die Menschheit aus. Besonders in den Vollmondnächten zieht uns die silbrig strahlende Kugel am Sternenhimmel immer wieder aufs Neue in ihren Bann.