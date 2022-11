Für Werbung mit Depression: Depressionsliga kritisiert Cathy Hummels

Dazu passt ein kurz zuvor erschienener Beitrag der Depressionsliga auf Instagram, in dem Hummels direkt angesprochen wird. «Sehr geehrte Frau Hummels, in Zusammenhang mit der schweren Erkrankung Depression banal auf Sonnenlicht zu verweisen und damit Werbung für Ihr Unternehmen zu machen, halten wir nicht nur für fragwürdig, nein, wir sind entsetzt», heisst es dort.

«Sehr heikel wird es, wenn sie augenscheinlich als Werbemittel eingesetzt wird, um (eigene) Produkte zu vermarkten», heisst es in dem Statement weiter über die Krankheit. Der Appell der Depressionsliga ist daher: «Stellen Sie diese lebensbedrohliche Erkrankung nicht als etwas Locker-Leichtes oder als eine vorübergehende Laune dar!» In dem Statement wird Cathy Hummels zwar nicht erwähnt – dass sie gemeint sein dürfte, wird trotzdem klar.

Cathy Hummels macht aus ihrer Krankheit kein Geheimnis: Sie litt unter Depressionen, darüber spricht die Ex-Frau von Ex-Nationalspieler Mats Hummels ganz offen. Das ist gut, findet die Deutsche Depressionsliga, «Aufmerksamkeit für diese Erkrankung sowie generell für das Thema psychische Gesundheit ist wichtig», heisst es in einer aktuellen Pressemitteilung. Aber in den vergangenen Tagen ist Hummels weit übers Ziel hinausgeschossen, prangert zumindest die Organisation an.

Joel Basman schwimmt auf einer Welle des Erfolgs: Mit seinen letzten Rollen – in «Tides» und als morphiumsüchtiger Kaufhaus-Erbe in «Eldorado KaDeWe» – begeisterte der 32-jährige Schauspieler Millionen von Zuschauern. Und in der neuen Mini-Serie «Kafka» wird er an der Seite von Daniel Brühl den berühmten Schriftsteller aus Prag spielen. Daneben ist Basman aber auch Modedesigner. Das verwundert nicht, wenn man weiss, dass seine Eltern seit bald 40 Jahren ein Modegeschäft in Zürich führen.