Harry Styles: Musiker spricht zum ersten Mal über Tod von Liam Payne

05.03.2026, 17:2205.03.2026, 17:22

In einem Interview mit Apple Music und dem neuseeländischen Musikproduzenten spricht der Musiker Harry Styles zum ersten Mal über den Tod von Liam Payne.

Der Musiker erzählt, wie schwer der Tod eines so guten Freundes für ihn war. Er sagt, wie anspruchsvoll es sei, mit dieser Trauer umzugehen, und wie er sich bewusst werden musste, dass andere Menschen einen Teil dieser Trauer in der Hand haben.

Video: watson

Der Sänger Liam Payne ist im Oktober 2024 in Buenos Aires, in Argentinien, von einem Balkon gestürzt. Mutmasslich war er zur Zeit des Unfalls unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der damals 31-Jährige ist an den Folgen der Verletzungen verstorben.

Liam Payne und Harry Styles waren in den Jahren 2010 bis 2016 beide Teil der Boyband One Direction. Gemeinsam mit den drei anderen Mitgliedern der Band, Zayn Malik, Niall Horan und Louis Tomlinson. Die Boyband entstand im Jahr 2010 dadurch, dass sie die britische Casting-Show «The X Factor» gewannen. Die fünf Mitglieder machten nach der Trennung der Band alle weiterhin Musik als Solokünstler.

Harry Styles sagt im Interview, dass er findet, dass Liam Payne und er unglaublich viel gemeinsam hatten und dass Liam Payne seiner Meinung nach ein sehr reines Herz hatte. Abschliessend sagt er, dass es extrem schwer sein kann, so einen guten Freund zu verlieren.

Er habe sich oft gefragt, wie er sein Leben weiterleben soll und wie er es gestalten möchte. Styles sei, wie er im Interview sagt, zum Schluss gekommen, dass das Beste, was man für einen verstorbenen Freund tun könne, sei, sein Leben in vollen Zügen zu leben und zu geniessen. (nib)

Harry Styles spricht zum ersten Mal über den Tod von Liam Payne
Video: watson
