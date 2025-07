Pamela Reif ist eine der bekanntesten Grössen der deutschen Fitfluencer-Szene. Bild: instagram

Pamela Reif denkt über Rückzug nach: Sie schmiedet Zukunftspläne

Seit ihrer Jugend steht Pamela Reif im Rampenlicht, Millionen verfolgen ihre Fitness-Inhalte. Nun richtet die Influencerin den Blick in eine neue Richtung.

Mit 29 Jahren gehört Pamela Reif längst zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Fitnessszene. Ihre Work-out-Videos auf YouTube haben ihr eine internationale Fangemeinde beschert – rund 10,5 Millionen Menschen folgen ihrem Kanal. Auch auf Instagram ist ihr Hauptprofil mit knapp neun Millionen Followern stark frequentiert. Trotz dieser enormen Reichweite schlägt die Influencerin aktuell leisere Töne an.

Im Gespräch mit der «Bild»-Zeitung schildert Reif, dass sie inzwischen einen anderen Umgang mit ihrer medialen Präsenz pflege. «Ich habe mit 16 mit Instagram angefangen», erklärt sie und erinnert sich an die Anfänge ihrer Karriere. Damals habe sie im Alter von 19 Jahren erstmals Geld über die Plattform verdient – für einen Beitrag habe es rund 50 Euro gegeben. Inzwischen verdient sie mit ihren Fitnessvideos längst ihren Lebensunterhalt. Doch sie wünscht sich eine Veränderung.

«Ich habe Köpfchen»

Sie ziehe sich gerade bewusst ein wenig aus der Öffentlichkeit zurück. Das bedeute allerdings keineswegs, dass sie weniger aktiv sei. Vielmehr habe sich ihre Arbeitsweise verändert. Sie beschreibt sich als jemand, der «mehr als hübsch vor der Kamera» sei – mit klaren Vorstellungen und Ambitionen. «Ich habe Köpfchen. Und das will ich auch einsetzen», so die 29-Jährige.

Lange Nächte, wie sie früher üblich waren, gehören für Reif der Vergangenheit an. Stattdessen legt sie heute Wert auf ausreichend Schlaf und beginnt ihren Tag lieber früh. Auch wenn ihre Präsenz auf Social Media aktuell abnimmt, arbeite sie im Hintergrund weiter. «Nur weil ich mich gerade aus der Öffentlichkeit zurückziehe, heisst das nicht, dass ich weniger arbeite», stellt sie klar.

«Will nicht mit 40 Content posten»

Was ihre Zukunft betrifft, scheint Reif bereits konkrete Pläne zu verfolgen. Instagram und YouTube sollen langfristig nicht mehr im Zentrum ihrer beruflichen Aktivitäten stehen. «Ich will nicht mit 40 noch jeden Tag Content posten», sagt sie. Stattdessen konzentriert sie sich nach eigenen Angaben auf Projekte im unternehmerischen Bereich. Dabei gehe es um «eigene Firmen, unternehmerische Ideen, Verantwortung». Bereits jetzt ist sie unternehmerisch aktiv, vertreibt etwa Fitnessprodukte und ist an einer Influencer-Agentur mitbeteiligt.

Für die Zukunft wünscht sie sich zudem «meinen Traummann, Kinder und ein glückliches Leben im Traumhaus». Das Haus habe sie schon, «der Rest kommt, wenn's passt. Ich suche nicht krampfhaft», stellt sie klar und betont zudem: «Aber ich will Magie. Seelenverwandtschaft. Oder gar nichts.» Einen bestimmten Typ habe sie nicht, «es muss einfach Klick machen».

