21 Bilder, die beweisen, dass niemand zu alt ist, um Spass zu haben

Mehr «Leben»

«Dafür bin ich zu alt!» – ein Satz, den die Leute in dieser Story definitiv nicht kennen. Sei zeigen, dass du auch im Alter noch Spass haben kannst und es ist grossartig.

Sie wollte wissen, «wie schei**e Tattoos auf alter Haut» aussehen.

Dorothy Pollack hat mit 103 Jahren ihr erstes Tattoo gestochen bekommen. Die ganze Story gibt es hier.

Das ist mal ein Statement.

Ich bin eine Jungfrau. (Das ist aber ein altes T-Shirt.)

Wie stolz er am Schluss ist. 🥰

Zu Recht.

Man soll sich ja nicht gegen den technischen Fortschritt wehren.

Oder wann hast du das letzte Mal «War Thunder» mit dem Oculus Rift gespielt?

Legende!

Seit 82 Jahren (und 9 Monaten) homosexuell! Aber vielleicht ist es ja nur eine Phase, die ich durchmache.

Was soll ihr schon passieren?

Die Wachablösung muss wohl noch etwas auf sich warten lassen.

Es ist eine Lebenseinstellung, die kein Alter kennt.

Hast du ein Foto, das mehr «Badass» schreit?

Die Dame links ist sogar in beiden Händen bewaffnet.

Ehrlichkeit währt am Schluss doch am längsten.

Ich hasse alle!

Okay, solange es beide lustig finden.

Egal wie cool du bist, er ist cooler.

Zumindest selbstbewusster.

20 % heisser als du.

Was für eine Schlagzeile. 😅

Polizei: Sechs ältere Menschen verhaftet nach angeblichem Sex in öffentlichem Park.

Hier gibt es die ganze Geschichte.

Sie sieht ihre Chance und will sie auch nutzen.

Das sieht doch sehr professionell aus.

In Taiwan haben Senioren und Seniorinnen im Alter von 62 bis 69 Jahren an einem «League Of Legends»-E-Sportturnier teilgenommen.



Du bist nie zu alt, um ein neues Hobby zu erlernen.

Okay, das ist dann vielleicht doch etwas zu viel Spass.

Er musste lange auf den besten Tag seines Lebens warten.

Bonus:

Er darf in dieser Sammlung natürlich nicht fehlen:

Mehr Geschichten fürs Herz:

(smi)