Die 34 verrücktesten Mugshots, die das Internet zu bieten hat

Die nackte Wahrheit! Ems beantwortet zum Abschluss eure Fragen

Wie kam's zu Emma Amour? Und sind SSMSS und ich im real life wirklich ein Paar? Waren die Dates immer real time erzÀhlt? Antworten auf diese und andere spassige Fragen gibt's heute hier.

Ich habe ja schon gesagt, dass ich einen Abschied auf Raten will. Und weil ich euch so liebe und nicht will, dass ihr eure offenen Emma-Fragen mit ins Grab oder ins Kloster oder ins Yoga-Retreat mitnehmen mĂŒsst, beantworte ich hier und heute einige davon. Und weil eines der Zehn Gebote lautet, man soll nicht lĂŒgen, werde ich genau das tun und nicht flunkern. Not sorry an alle, die sowieso schon lange entschieden haben, dass ich a.) immer lĂŒge, b). ein Mann bin und c.) schon ewig ĂŒ60 bin. Haha. Ich werde euch vermissen.