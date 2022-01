7 Erfolgsstorys von Menschen, die es trotz aller Widrigkeiten geschafft haben

Sergio Minnig Folgen

Manche Menschen müssen hart für ihre Ziele und Träume kämpfen. Während die einen mit dem goldenen Löffel im Mund auf die Welt kommen, müssen andere gegen Widrigkeiten ankämpfen, die für uns kaum vorstellbar sind. Es ist dann natürlich umso faszinierender, wenn sie es trotz aller Schwierigkeiten bis ganz nach oben geschafft haben.

In dieser Story geht es um diese Menschen – Menschen, deren Namen ihr vermutlich schon mal gehört habt. Aber kennt ihr auch deren Geschichte?

Stefani Joanne Angelina Germanotta

Dir sagt der Name nichts? Dann helfen wir dir mit dem Künstlernamen auf die Sprünge: Lady Gaga.

Dass sie zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen gehört, wissen wohl die meisten: Über 150 Millionen verkaufte Tonträger, sieben Studioalben, zwölf Grammys und zwei Golden Globes. Ah, und im Filmgeschäft läuft es nicht minder schlecht. Für ihre Rolle in «A Star Is Born» erhielt sie eine Oscarnominierung in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin». Den Oscar für «Bester Filmsong» konnte sie sogar gewinnen.

Brachte ihr einen Oscar ein: «Shallow».

Was aber viele nicht wissen: Die Anfänge von Lady Gaga waren durchaus schwer. Im Alter von 17 Jahren wurde sie von ihren Mitkommilitonen heftig gemobbt. Diese kamen mit ihrer polarisierenden Art nicht zurecht. Die Studierenden gründeten sogar eine Facebookseite mit Gagas Bild, deren Botschaft unmissverständlich war:

Ein Screenshot der Facebookseite mit dem Titel «Stefani Germanotta wird nie berühmt werden».

Bild: twitter

Im Alter von 18 Jahren zog sie von zuhause aus. Da ihre Eltern sie finanziell nicht unterstützen, musste sie sich als Go-Go-Tänzerin ihr Studium finanzieren. In dieser Zeit begann sie Drogen zu konsumieren, worauf es zum vorübergehenden Bruch mit ihrem Vater kam.

Mit 19 Jahren begann langsam ihre Musikkarriere. Es war aber gleichzeitig das Jahr, in welchem sie von einem 20 Jahre älteren Musikproduzenten monatelang vergewaltigt wurde. Nachdem sie von ihm schwanger wurde, setzte er sie an der Ecke ihres Elternhauses ab. Was mit dem ungeborenen Kind geschah, ist nicht weiter bekannt.



Dennoch liess sie sich den Mut nicht nehmen, weiter um ihren Traum zu kämpfen. 2008 zog sie nach Los Angeles, um an ihrem Debütalbum «The Fame» zu arbeiten. Als dieses veröffentlicht wurde, wurde es rund 15 Millionen mal verkauft. Es führte zum weltweiten Erfolg und erreichte in sechs Ländern Platz 1. Die Singleauskopplungen «Poker Face» lancierte den Start ihrer Weltkarriere. Der Rest ist Geschichte.

Von wegen «wird nie berühmt». Bild: keystone

Nadia Nadim

Okay, vermutlich kennst du diesen Namen (noch) nicht, dennoch wäre es unmöglich, diese Story weiterzuführen, ohne Nadia Nadim zu erwähnen.

Geboren wurde Nadia 1988 in Afghanistan. Als die Taliban ihren Vater, einen Armeegeneral, verschleppten und töteten, floh sie mit ihrer Mutter und ihren vier Schwestern im Jahr 2000 aus dem Land. Mithilfe von gefälschten Pässen und einem Schmuggler floh die Familie über Italien nach England, bis sie in ein Flüchtlingslager in Dänemark kamen. Hier entdeckte Nadia ihre Leidenschaft für den Fussball. Über den örtlichen Verein schafft sie den Sprung zum Profi, der sie zu Vereinen wie Manchaster City und Paris Saint-Germain führte. Mit letzterem wurde sie 2021 französische Meisterin. Für die dänische Nationalmannschaft erzielte sie bis heute in 99 Spielen 38 Tore.

Nadia kann aber nicht nur Fussball. Erst vor kurzem schloss sie nach 5 Jahren ihr Medizinstudium als Wiederherstellungschirurgin ab. Und sie spricht sieben Sprachen, einfach noch so als i-Tüpfelchen.

Joanne K. Rowling

Joanne K. Rowling hat eine neue Welt geschaffen und Millionen von Menschen verzaubert – im wahrsten Sinne des Wortes. Die britische Schriftstellerin schrieb die Romanreihe rund um Harry Potter und galt nach deren Erfolg lange als wohlhabendste Schriftstellerin der Weltgeschichte.

Doch bis es so weit kam, musste sie einigen Widrigkeiten trotzen. Als ihre Tochter geboren wurde, kam es zur Trennung von ihrem Ehemann. Joanne war also eine alleinerziehende Mutter, welche ihre kleine Familie nur dank Sozialhilfe durchbringen konnte.

1990 starb Joannes Mutter im Alter von 45 Jahren an Multipler Sklerose. Im selben Jahr erfand sie den Charakter des Harry Potter – der Zauberlehrling, der heute auf der ganzen Welt bekannt ist und der Rowling unsterblich machte. Mal ganz davon abgesehen, dass sie wohl nie wieder finanzielle Sorgen haben wird.

Alphonso Davies

Der Kanadier Davies wurde im Jahr 2000 geboren. Jedoch nicht in Kanada, sondern in einem Flüchtlingscamp im Süden Ghanas. Dort lebte seine Familie in ärmsten Verhältnissen, nachdem sie aus Liberia und dem dort wütenden Bürgerkrieg geflohen war. Doch auch im Camp gab es für die Familie viele Probleme. Dass sie nicht jeden Tag etwas zu essen hatten, war nur eines davon.

«Wenn man irgendwohin wollte, musste man über Leichen steigen.» Victoria Davies, Alphonsos Mutter, über den Bürgerkrieg in Liberia quelle: youtube

2006, nach 6 Jahren im Camp, konnte die Familie dank eines Neueinsiedlungs-Programms nach Kanada reisen. Doch auch dort gab es Probleme. Alphonsos Eltern fanden keine Arbeit, weswegen sie wieder umziehen mussten. In der neuen Stadt fanden sie zwar Arbeit, mussten aber Überstunden leisten, um die Familie durchzubringen. Für den jungen Alphonso hiess das, daheim mithelfen und für seine zwei kleinen Geschwister sorgen.

Trotz seiner erschwerten Kindheit war er ein aufgestellter Junge. Über viele Jugend-Stationen schaffte es Davies 2013 in ein Probetraining des MLS-Teams Vancouver Whitecaps. Zuerst wurde er dort abgelehnt, kämpfte aber weiter und erhielt ein Jahr später nochmal eine Chance, die er nutzte. Er wurde in die Akademie des Clubs aufgenommen. Als 15-Jähriger gab er sein Debüt in der MLS. Mit 16 Jahren wurde er zum jüngsten Länderspiel-Debütanten in der Geschichte Kanadas.

Hier geht's zur ganzen Story: 25 Vom Flüchtling zum deutschen Meister – die erstaunliche Geschichte des Alphonso Davies von Dario Bulleri

2018 wurden mit acht Toren und zehn Assists in 31 Saisonspielen auch grosse Vereine auf ihn aufmerksam. Bayern München verpflichtete ihn per Anfang 2019 für 10 Millionen. Unter Trainer Hansi Flick gelang ihm der Durchbruch. Alphonso hat heute einen Marktwert von 70 Millionen.

Die nächste Hürde steht leider schon an: Aktuell fällt Alphonso aufgrund einer Herzmuskel-Entzündung für unbestimmte Zeit aus.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey ist eine amerikanische Moderatorin, Unternehmerin und Schauspielerin. In den USA geniesst sie einen gottgleichen Status.

Die «The Oprah Winfrey Show», welche von ihr selber nach 25 Jahren 2011 eingestellt wurde, war eine der erfolgreichsten Talkshows. Im Jahr 2006 schalteten beispielsweise wöchentlich rund 21 Millionen Zuschauer in 105 Ländern die Sendung ein.

Sorgte in ihrer Sendung immer wieder für Überraschungen. Hier schenkt sie allen Studiogästen ein Auto.

Das Leben von Oprah begann aber alles andere als einfach. Sie wurde 1954 in Armut als Tochter von minderjährigen Eltern unehelich geboren. Bis zu ihrem sechsten Lebensjahr wurde Oprah von ihrer Grossmutter unter einem strengen Regime auf einer Farm grossgezogen. Da auch ihre Grossmutter verarmt war, musste Oprah oft Kartoffelsäcke als Kleider tragen.

Im Alter von neun Jahren wurde sie sexuell von ihrem Cousin, ihrem Onkel und einem Freund der Familie missbraucht. Zudem wurde sie mit 14 Jahren schwanger. Ihr Frühchen starb jedoch kurz nach der Geburt. Während ihrer Jugend hatte sie mit Drogen zu kämpfen.

Bild: keystone

Mit 17 Jahren gewann Winfrey den Schönheitswettbewerb «Miss Black Tennessee» und erregte damit die Aufmerksamkeit des lokalen Radiosenders, der ihr gleich darauf einen Teilzeitjob gab. Es war der Eintritt in die Medienwelt. Den Durchbruch hatte sie 1983, als sie eine Chicagoer Talk-Show mit niedrigen Quoten übernahm und diese innert wenigen Monaten zu einer der beliebtesten Shows der Stadt machte.

Heute wird das Vermögen der 67-Jährigen auf 2,6 Milliarden Dollar geschätzt.

Shaquem Griffin

Vermutlich gehört Griffin auch eher zu den unbekannteren Personen in dieser Story, dennoch ist seine Geschichte nicht minder inspirierend.

Die meisten wissen, was es für körperliche Voraussetzungen braucht, um einen Sport professionell ausüben zu können. Diese erfüllte Griffin eigentlich nicht. Seit seiner Geburt litt er am Amniotisches-Band-Syndrom (angeborene Geburtsschäden bzw. Fehlbildungen). Vor lauter Schmerzen versuchte er bereits im frühen Kindheitsalter sich selber die linke Hand abzuschneiden. Daraufhin wurde sie ihm mit vier Jahren medizinisch amputiert.

Bild: keystone

Das hinderte ihn jedoch nicht, seinen Lieblingssport auszuüben. Bereits im College, welches er von 2013 bis 2017 besuchte, kristallisierte sich sein Talent heraus. 2018 beeindruckte er Medien und Trainer, als er im NFL Combine (hier messen sich die Spieler, die zum Draft angemeldet sind), als er den 40 Yard Dash in 4,38 Sekunden lief. Zudem schaffte er beim Bankdrücken mit einer künstlichen Hand 20 Wiederholungen.

Im NFL Draft 2018 wurde er in der fünften Runde an 141. Stelle von den Seattle Seahawks ausgewählt. Dort stand er von 2018 bis 2020 als Profispieler unter Vertrag. Er war der erste einhändige Spieler in der NFL.

Auch eine unglaubliche Geschichte:

Jim Carrey

Die Filmografie des Schauspielers und Komikers ist ellenlang. Jim Carrey ist einer der ganz Grossen und der ganz Lustigen in Hollywood. Mit den Filmen «Die Truman Show» (1998) und «Der Mondmann» (1999) gelang ihm auch mit ernsten Rollen der definitive Durchbruch – für beide Rollen erhielt er einen Golden Globe.

Der Trailer von «Die Truman Show».

Dass dem Komiker aber nicht immer zum Lachen zumute war, zeigt ein Blick auf seine Kindheit. Carrey wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Seine Familie war obdachlos und wohnte zeitweise in einem VW-Bus, den sie an verschiedenen Orten in Kanada parkten. Später zogen Jim und sein Bruder in ein Zelt in einem Park am Ufer des Ontariosees in Nordamerika. Mit 16 Jahren brach Jim dann sogar die Schule aus finanziellen Gründen ab.

Was er aber immer hatte, war Humor. Bereits in der Grundschule unterhielt er seine Schüler als Pausenclown. Mit 15 hatte er bereits erste Auftritte als Stand-Up-Komiker. Mit diesem Talent und ohne eine Chance auf eine akkurate Schulbildung zog er als 16-Jähriger nach Los Angeles, um eine Karriere im Showbusiness zu lancieren. Carrey setzte alles auf eine Karte und, er sollte gewinnen.

1982 hatte er seinen grossen Durchbruch als Komiker bei einer Show von Redney Dangerfield, wo er im Vorprogramm auftrat. Noch im selben Jahr bekam er eine eigene TV-Show. Der Grundstein für eine steile Karriere war gelegt.

Nimmt sich nicht immer allzu ernst: