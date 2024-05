19 gute Taten, die beweisen, dass es noch Menschlichkeit gibt

«Ich bin hier mit Ihrer Bestellung.»



«Nimm es, Bruder, und geniesse das Mittagessen. Ich habe vergessen, meine Adresse zu ändern und ich bin derzeit in Maryland.»



«Ummm... okay, danke.

Ich wollte mich noch einmal bei Ihnen bedanken. Heute ist der Geburtstag meines Bruders, und er wohnt nicht weit von dem Ort entfernt, an den Sie mich diese Lieferung bringen liessen. Sie haben keine Ahnung, wie viel mir das bedeutet, ich weiss das wirklich zu schätzen.»