anhaltender Regen
DE | FR
burger
Leben
People

Nelly Furtado beendet nach 25 Jahren ihre Bühnenkarriere

Nelly Furtado performs at the opening ceremony of the 2025 Invictus Games in Vancouver, Canada, Saturday, Feb. 8, 2025. (Aaron Chown/PA via AP)
Nelly Furtado verabschiedet sich von der Bühne.Bild: keystone

Nelly Furtado soll wegen «heftigem Bodyshaming» ihre Bühnenkarriere beendet haben

Gerade mal ein Jahr ist es her, seit die Sängerin ihr Comeback gegeben hat. Nun verabschiedet sie sich bereits wieder von der Bühne – Fans spekulieren über die Gründe.
27.10.2025, 11:0927.10.2025, 11:09

Mit gerade 21 Jahren schaffte Nelly Furtado im Jahr 2000 ihren Durchbruch. Mit Songs wie «I'm like a Bird» und «Say it Right» eroberte sie die Charts und prägte die Musik der 2000er. Nachdem es einige Zeit ruhig um die gebürtige Kanadierin geworden war, gab sie im letzten Jahr dann ihr Comeback – und beendet dieses nun überraschend bereits wieder.

Am Freitag schrieb die 46-Jährige in einem emotionalen Instagram-Post: «Ich habe beschlossen, mich in absehbarer Zukunft von der Bühnenarbeit zurückzuziehen und andere kreative und persönliche Projekte zu verfolgen.» Einen genauen Grund für ihre Entscheidung nennt sie in dem Schreiben nicht. Das lässt den Fans viel Raum für Spekulationen.

So hat Furtado nach sieben Jahren Pause erst im September 2024 mit dem Album «7» ihr Comeback gegeben. Statt ihrer Musik wurde im Netz aber vor allem eines diskutiert: ihr Körper. So trat die Sängerin ihr Comeback kurviger an, als die Öffentlichkeit sie in Erinnerung hatte. Das führte dazu, dass in den Kommentaren zu ihren Posts oft Hass und Bodyshaming zu lesen war. «Ich hab sie gar nicht erkannt, so dick wie die geworden ist», schrieb etwa ein User auf Instagram, während ein zweiter drei Schweinchen-Emojis kommentierte.

«Ihr habt die Arme aus dem Musikbusiness gemobbt»

Das US-Onlineportal «Page Six» spekulierte nun in den letzten Tagen, ob der überraschende Rücktritt der Musikerin mit dem Bodyshaming, das sie im letzten Jahren erlebte, zu tun hat. Diesen Verdacht haben auch Fans, denn auf Social Media häufen sich Kommentare wie: «Klar hört sie auf, wenn sie so heftig gebodyshamed wurde, schämt euch alle» oder «Ihr habt die Arme aus dem Musikbusiness gemobbt.»

Nelly Furtado selbst hat die Gerüchte bisher nicht bestätigt, im Gegenteil. Auf Instagram zeigte sie sich noch im letzten Winter im Bikini und schrieb dazu: «Feiert eure Individualität und wisst, dass es völlig in Ordnung ist, mit dem zufrieden zu sein, was ihr im Spiegel seht.» Auch in der Folge zeigte sie auf der Bühne und privat stolz ihren Körper.

Nelly Furtado zeigt sich stolz mit ihren Kurven auf Instagram.
Nelly Furtado zeigt sich stolz mit ihren Kurven auf Instagram.Bild: Instagram/nellyfurtado

(sav)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 bereits verlassen
1 / 50
Prominente Tote: Sie alle haben uns 2025 bereits verlassen

2025 wird uns als Jahr, in dem Papst Franziskus starb, in Erinnerung bleiben. Hier erinnern wir uns an ihn und viele andere: An die einzigartige Hollywood-Legende Robert Redford (im Bild), den allzu früh verstorbenen portugiesischen Fussballer Diogo Jota, an die britische Sixties-Ikone Marianne Faithfull, an den Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel, den intergalaktisch grossen Regisseur David Lynch oder den tragisch verstorbenen Gene Hackman und seine Frau.

 ... Mehr lesen
quelle: www.imago-images.de / courtesy everett collection
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So nehmen wir Musik wahr
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
3
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
4
Es. Ist. Fucking. Aus.
5
Spanien gewinnt Paralympics-Gold – 10 von 12 Basketballern sind gar nicht behindert
Meistkommentiert
1
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
2
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
3
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
4
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
5
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
«Eine Wandergruppe reicht nicht» – so kommst du aus der Einsamkeit heraus
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards +++ München will Sommerspiele austragen
Das sind die besten «Asterix»-Alben – oder bist du etwa anderer Meinung?
Heute ist in der Schweiz das 41. «Asterix»-Album erschienen. Zusammen mit seinem Kumpel Obelix reist der clevere Gallier nach Lusitanien, ins heutige Portugal. Dort retten sie einen portugiesischen Kleinunternehmer, hören traurige Lieder und bekämpfen fiese Verräter – mehr sei aber noch nicht verraten.
Zur Story