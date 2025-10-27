Nelly Furtado verabschiedet sich von der Bühne. Bild: keystone

Nelly Furtado soll wegen «heftigem Bodyshaming» ihre Bühnenkarriere beendet haben

Gerade mal ein Jahr ist es her, seit die Sängerin ihr Comeback gegeben hat. Nun verabschiedet sie sich bereits wieder von der Bühne – Fans spekulieren über die Gründe.

Mit gerade 21 Jahren schaffte Nelly Furtado im Jahr 2000 ihren Durchbruch. Mit Songs wie «I'm like a Bird» und «Say it Right» eroberte sie die Charts und prägte die Musik der 2000er. Nachdem es einige Zeit ruhig um die gebürtige Kanadierin geworden war, gab sie im letzten Jahr dann ihr Comeback – und beendet dieses nun überraschend bereits wieder.

Am Freitag schrieb die 46-Jährige in einem emotionalen Instagram-Post: «Ich habe beschlossen, mich in absehbarer Zukunft von der Bühnenarbeit zurückzuziehen und andere kreative und persönliche Projekte zu verfolgen.» Einen genauen Grund für ihre Entscheidung nennt sie in dem Schreiben nicht. Das lässt den Fans viel Raum für Spekulationen.

So hat Furtado nach sieben Jahren Pause erst im September 2024 mit dem Album «7» ihr Comeback gegeben. Statt ihrer Musik wurde im Netz aber vor allem eines diskutiert: ihr Körper. So trat die Sängerin ihr Comeback kurviger an, als die Öffentlichkeit sie in Erinnerung hatte. Das führte dazu, dass in den Kommentaren zu ihren Posts oft Hass und Bodyshaming zu lesen war. «Ich hab sie gar nicht erkannt, so dick wie die geworden ist», schrieb etwa ein User auf Instagram, während ein zweiter drei Schweinchen-Emojis kommentierte.

«Ihr habt die Arme aus dem Musikbusiness gemobbt»



Das US-Onlineportal «Page Six» spekulierte nun in den letzten Tagen, ob der überraschende Rücktritt der Musikerin mit dem Bodyshaming, das sie im letzten Jahren erlebte, zu tun hat. Diesen Verdacht haben auch Fans, denn auf Social Media häufen sich Kommentare wie: «Klar hört sie auf, wenn sie so heftig gebodyshamed wurde, schämt euch alle» oder «Ihr habt die Arme aus dem Musikbusiness gemobbt.»

Nelly Furtado selbst hat die Gerüchte bisher nicht bestätigt, im Gegenteil. Auf Instagram zeigte sie sich noch im letzten Winter im Bikini und schrieb dazu: «Feiert eure Individualität und wisst, dass es völlig in Ordnung ist, mit dem zufrieden zu sein, was ihr im Spiegel seht.» Auch in der Folge zeigte sie auf der Bühne und privat stolz ihren Körper.

Nelly Furtado zeigt sich stolz mit ihren Kurven auf Instagram. Bild: Instagram/nellyfurtado

