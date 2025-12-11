Katy Perrys Liebesleben vor Justin Trudeau? 10 ziemlich wilde Kerle

Der kanadische Ex-Premier ist nicht ihr erster Justin ...

Mehr «Leben»

Justin York (2001)

Justin Trudeau ist nicht Katy Perrys erster Justin. Das war der Gitarrist Justin York, der später mit seinem Bruder Taylor gelegentlich die Band Paramore auf ihren Touren begleitete, bevor er Mitglied von Relient K wurde. Justin (damals 19) war Katys (17) erster Boyfriend, die beiden verband ein striktes, ultrachristliches Elternhaus.

Matt Thiessen (2003 bis 2006)

Wurde schon erwähnt, dass Relient K eine christliche Rockband ist? Matt Thiessen gehörte 1998 zu den Gründungsmitgliedern und ist auch heute noch der Chef. Matt half Katy damals, ein paar Songs zu schreiben und zu produzieren, sie belohnte ihn dafür mit spektakulären Stage Dives während seiner Konzerte.

Matt Thiessen, 2006. Bild: imago stock&people

Johnny Lewis (ab 2006, ca. 18 Monate)

Sie war 21 und noch zwei Jahre von ihrem Superfame mit dem Album «One of the Boys» und Hits wie «I Kissed a Girl» oder «Hot n Cold» entfernt. Er war 22 und brauchte ebenfalls noch zwei Jahre bis zu seiner etwas grösseren Serienrolle in «Sons of Anarchy». Von den sozialen Medien war damals erst Facebook etwas bekannter, Twitter war soeben gegründet worden und Instagram noch nicht einmal ein Samenkorn im grossen Feld der Medienwirtschaft. Weshalb die Romanze der beiden kaum dokumentiert ist. Von Lewis ist vor allem sein Tod 2012 bekannt: Er ermordete erst seine Vermieterin und ihre Katze und kam dann auf der Flucht bei einem Sturz vom Balkon ums Leben.

Wie verstrahlt kann man sein? Lewis und Perry. Bild: www.imago-images.de

Travie McCoy (ab 2008, weniger als 1 Jahr)

Der Leadsänger der Hip-Hop-Band Gym Class Heroes wollte mit Katy Perry sein Leben verbringen. Leider konsumierte er für ihren Geschmack zu viele Drogen, deshalb beendete sie die Beziehung via E-Mail. «Es begann mit ‹Ich liebe dich so sehr, dass ich es hasse, das zu tun›», sagte er dazu, «jemand, mit dem du bereit bist, den Rest deines Lebens zu verbringen, schickt dir eine verdammte E-Mail, die dir einfach nur die ganze Laune verdirbt. Das hat mich zerstört.»

Katy und Travie an der Paris Fashion Week 2008. Bild: www.imago-images.de

Josh Groban (2009, kurz)

Es sei eine kurze, vor der Öffentlichkeit verborgene Affäre gewesen, ganz privat, und sie hätten beide schnell gemerkt, dass sie als Freunde besser funktionieren, sagt der Sänger über sich und Katy Perry. Sie sind dann auch Freunde geblieben. Und sie überraschte ihn mit dem herzigen Trennungssong «The One that Got Away», in dem sie ihm offenbarte, dass sie in einer anderen Welt, zu einer anderen Zeit wahrscheinlich ein Paar geblieben und sehr glücklich geworden wären. How sweet.

Josh Groban, 2009, ausnahmsweise ohne Brille. Bild: www.imago-images.de

Russell Brand (2009 bis 2011)

DAS sollte passen? Echt jetzt? Spoiler: Es passte nicht wirklich. Der Funke springt im September 2009 an den MTV Video Music Awards. Im Oktober sind sie zusammen. Im Dezember reisen sie nach Indien und der britische Comedien macht Katy Perry einen Heiratsantrag. Sie heiraten im Oktober 2010, ebenfalls in Indien, es soll eine ausschweifende, sechs Tage dauernde Party gewesen sein. Am 31. Dezember 2011 schickt er ihr eine SMS mit der Mitteilung, dass er die Scheidung einreiche. Sie steht gerade auf der Bühne.

Es sei «die Unbeständigkeit des Ruhms» gewesen, die der Ehe den Garaus gemacht habe, sagt er. Wie vor zwei Jahren herausgekommen ist, war es wohl eher die Unbeständigkeit seiner Libido. Mehrere Frauen erhoben schwere Vorwürfe gegen den Comedien, Aussagen von Perry über ihre Ehe und seine Unwilligkeit, sie als «gleichberechtigt» zu akzeptieren, erscheinen dadurch in einem neuen Licht. Brand ist heute ein lautstarker Trump-Unterstützer.

Zwei mit pächtigem Haar: Perry und Brand im April 2011. Bild: www.imago-images.de

Robert Ackroyd (2012, kurz)

«So over Brand!!», hat die Bildagentur folgenden Schnappschuss betitelt. Er zeigt Perry im April 2012 mit dem Briten Robert Ackroyd, Gitarrist von Florence + the Machine. Am Coachella Festival. Vollverknallt. Bis Juni 2012 ist eine mehr oder weniger innige Verbindung der beiden dokumentiert, danach verlieren sich die Spuren dieser Liaison.

Coachella 2012 und mittendrin diese beiden verknallten Vögel. Bild: www.imago-images.de

John Mayer (2010 oder 2012 bis 2015 on/off)

John Mayer hatte (unter anderen) bereits Jessica Simpson, Jennifer Aniston und Taylor Swift hinter sich gelassen (oder sie hatten ihn hinter sich gelassen), als er und Katy Perry an einem Mittwochabend im August 2012 gemeinsam essen gingen. Und danach verschwanden sie im berüchtigtsten Hotel von ganz Amerika, im Chateau Marmont in L.A. nämlich. Ihr wisst schon: Stars und Drogen und Bret Easton Ellis oder Benjamin von Stuckrad-Barre schreiben einen Roman darüber oder Sophia Coppola dreht einen Film.

Danach waren die beiden Popstars mal länger, mal kürzer zusammen. Er schwor noch 2017 in der «New York Times», dass er den Song «Still Feel Like Your Man» nur für sie geschrieben habe und noch immer an keine andere denken könne.

Mayer und Perry, ausnahmsweise mit Sonnenbrillen, an der zweiten Vereidigung von Obama. bild: imago

Diplo (April 2014)

Und wieder geschieht's am Coachella Festival! Das offenbar Katy Perrys liebster Jagdgrund für Kürzestromanzen ist. Jetzt ist es Musiker Diplo, der kurz in die komplexe Beziehung mit Mayer reingrätscht. Das Bild ist von der New Yorker Costume Institute Gala im Mai 2015, also lange danach. Und zur Sicherheit stehen Modedesigner Jeremy Scott und Madonna zwischen Perry und Diplo.

Katy, Jeremy, Madonna, Diplo. Bild: www.imago-images.de

Orlando Bloom (2016 bis 2025)

Er wurde beinahe Ehemann Nummer zwei. Das Schicksal schlägt zu, als sie sich an den Golden Globes 2016 um einen Burger streiten. Auch diese Beziehung ist kompliziert, man trennt sich und findet sich wieder, 2017 ist das grosse Krisenjahr, beide machen Therapien, 2018 besuchen sie den Papst, auch eine Art Therapie. Der Schauspieler hält am Valentinstag 2019 vor ihrer ganzen Familie um ihre Hand an, dann wird Katy Perry schwanger, sie wollen heiraten, in Japan, keine Ahnung wieso, Corona schlägt zu, Tochter Daisy Dove kommt zur Welt, doch die Traumhochzeit wird immer wieder verschoben. 2023 machen sie einen «Nüchternheits-Pakt» und trinken drei Monate lang keinen Alkohol. Am 3. Juli 2025 verkünden sie das Beziehungs-Aus.

Auch dieses Bild stammt aus Paris. Jetzt mit Perry und Bloom vor Blumen. Bild: www.imago-images.de

Justin Trudeau (seither)

Kanadas ehemaliger Premierminister ist schnell. Schon am 28. Juli wird er mit Katy Perry beim Dinner in Montreal gesehen. Die beiden essen Hummer, Thunfisch, Lamm und Rind. Seither ist er nicht von ihrer Seite gewichen, am 6. Dezember veröffentlicht sie Liebesfotos aus Tokyo.

Ihr zweiter Justin Bild: via instagram/@katyperry

Fortsetzung folgt bestimmt.

(sme)