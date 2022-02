«Der Herr der Ringe»-Fans aufgepasst: Der erste Trailer für «The Rings of Power» ist da

Am Super Bowl in der Nacht auf den 14. Februar wurde ein erster Trailer für die Amazon-Serie «The Rings of Power» gezeigt. Erst letzte Woche wurden erste Details über das «Der Herr der Ringe»-Spin-off bekannt.

Die Serie spielt tausende Jahre vor der LotR-Saga – noch vor dem König, vor den Gefährten und vor dem Ring.

«The Rings of Power» wird der Geschichte von 22 Charakteren und verschiedenen Handelssträngen folgen. Aber es soll sich schlussendlich alles um das Ereignis drehen, welches der Fantasy-Saga ihren Namen gibt: dem Schmieden der Ringe.

Das ist der Trailer für «The Rings of Power»:

«The Rings of Power» wird ab dem 2. September 2022 auf Amazon Prime verfügbar sein.

(cmu)