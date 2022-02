Was denkst du über das Staffelfinale von «The Book of Boba Fett»?

Nach der ersten Folge des Spin-offs habe ich geschrieben, dass mich die Serie noch nicht gepackt hat . Und das hat sie bis zum Serienfinale auch nicht geschafft. Die ganze Staffel war einfach eine nette Nebengeschichte von «The Mandalorian». Ich freue mich aber darauf, wenn die Abenteuer von Din Djarin und Grogu – in der dritten Staffel von «The Mandalorian» – weitergehen.

Bild: disney plus

R2-D2 Bild: disney plus

Bild: disney plus

Cad Bane Bild: disney plus

Bild: disney plus

Max Rebo Bild: disney plus

Bild: disney plus

Peli Motto Bild: disney plus

Bild: disney plus

Cobb Vanth Bild: disney plus

Bild: disney plus

The Armorer

The Armorer Bild: disney plus

Bild: disney plus

Luke Skywalker Bild: disney plus

Bild: disney plus

Ahsoka Tano Bild: disney plus

Ich habe in der Serie aber etwas über das Leben der Sandleute gelernt und mich über die sehr vielen Cameos gefreut.

Bis zum Ende schaffte es Boba Fett nicht, der Hauptcharakter seiner eigenen Serie zu werden. In zwei von insgesamt sieben Folgen kommt er überhaupt nicht erst vor. Und klar, im finalen Kampf kommt er als heroischer Retter auf seinem Rancor angeritten. Der Fokus liegt trotzdem nicht auf ihm.

Bild: disney plus

Din Djarin und Grogu sind wieder vereint. Bild: disney plus

So. Nun zu den wirklich wichtigen Geschehnissen: Grogu. Mein Lieblings-Droide R2-D2 liefert ihn auf Tatooine ab. Grogu hat sich gegen das Lichtschwert von Yoda und für Din Djarin entschieden.

Bild: disney plus

Bild: disney plus

Was?

Denn die Gegner sind plötzlich da und die Schlacht startet. Es läuft okay.

Es ist so weit: Das Finale von «Das Buch von Boba Fett» ist da. Der Warlord und seine Verbündeten bereiten sich auf den Kampf gegen das Pyke Syndicate vor. Na ja, mehr oder weniger. Die erfahrenen Kopfgeldjäger haben nämlich keine Ahnung, wie sie diesen Kampf angehen sollen. Und auch die Töffli-Gang – die jedes Mal, wenn sie auf ihren viel zu langsamen Speeder Bikes auftaucht, die Stimmung versaut – stellt sich bei der Überwachung der Stadt als absolut nutzlos heraus.

Gotik oder Barock? 10 Punkte brauchst du für das Zertifikat in Kulturgeschichte

Erkennst du diese 10 verschneiten Schweizer Orte an nur einem Bild?

Menschen in der EU legen sich pro Jahr 15 Kilogramm Textilien zu

Boba Fett ist ein Nebendarsteller in seiner eigenen Serie – so ist das Staffelfinale

Bild: disney plus

Die erste Staffel von «The Book of Boba Fett» kam zu einem Ende. Endlich. Denn nun können die Abenteuer vom Mandalorianer Din Djarin weitergehen.

Die erste Staffel von «The Book of Boba Fett» kam zu einem Ende. Endlich. Denn nun können die Abenteuer vom Mandalorianer Din Djarin weitergehen. Bild: disney plus

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die verrückte Geschichte des «Tinder-Schwindlers» – und was er heute macht

Beat Feuz – der Emmentaler, der Bernhard Russi in den Schatten stellt

Ich hab's euch ja versprochen! So war mein erster Vierer 🤭

Man kann sich wirklich noch «oldschool» kennenlernen, Leute! 💘

Bevor man diese wundervolle Begegnung nun dem Zufall oder Schicksal zuschreibt, sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass mein eingeklemmter Nerv von vor zwei Jahren auch eine wesentliche Rolle gespielt hat.

Freitagabend – und ich stand mit einer kleinen Gruppe von ebenso kletterbegeisterten Freunden in der Boulderhalle. Die eigenen Hobbys bieten ja meistens die beste Möglichkeit, um gleichgesinnte Menschen kennenzulernen – so wie heute. Tom hatte spontan einen guten Kollegen mitgebracht: Valentin. Und halleluja. Irgendwie haute er mich um. Dachte anfangs zwar kurz, dass er gar nicht so mein Typ wär und vielleicht sogar ein wenig «zu alt»... Denn zu dem Zeitpunkt war ich 25 und er 36. Aber wie immer lohnte es nicht, vorschnell zu urteilen.