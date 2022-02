Es ist bereits das zweite Mal, dass «Futurama» ein Revival erhält. Die ursprüngliche Serie startete 1999 und wurde vier Jahre später – 2003 – abgesetzt. 2008 gab es dank guten Einschaltquoten das erste Revival in Form von vier Spielfilmen. Diese wurden später zu mehreren Folgen umgeschnitten. Danach wurde die animierte Serie wieder eingestellt.

Einfach nur krass – wo muss ich unterschreiben, damit alle «Futurama»-Folgen so aussehen?

«Futurama» in neuem Glanz

Die Produktion des Revivals startet noch diesen Monat. In der Schweiz werden die neuen Folgen voraussichtlich auf Disney Plus verfügbar sein.

Der Erfinder der Serie David X. Cohen und Creator Matt Groening arbeiten beide am Revival. Auch von der restlichen Besetzung werden alle zurückkehren. Einzig bei John DiMaggio – er war der Synchronsprecher von Bender – ist noch nicht klar, ob er ebenfalls wieder mit an Bord ist. Falls DiMaggio nicht zurückkehrt, wird die Rolle neu besetzt.

Er gibt sich als Milliardär aus, verführt Frauen und lebt ein Leben in Saus und Braus – bis seine Liebhaberinnen realisieren, wer ihr Freund wirklich ist. Die Netflix-Doku über den «Tinder-Schwindler» zieht gerade Millionen in ihren Bann – und überrascht mit einem nachdenklichen Ende.

Er fuhr die teuersten Autos, feierte die wildesten Partys, reiste im Privatjet und übernachtete in Fünfsternehotels – all dies auf Kosten seiner Opfer, die er via Dating-App rekrutierte. Um im puren Luxus zu leben, dachte er sich die kühnsten Betrugsmaschen aus.