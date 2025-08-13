klar21°
DE | FR
burger
Leben
Medizin

DIY-Botox ist im Trend: Experten schlagen Alarm

Attractive young woman gets cosmetic injection, isolated over white background. Doctors hands making an injection in face. Beauty Treatment. xkwx syringe skincare injecting medical injection aesthetic ...
Auf TikTok zeigen junge Frauen, wie sie sich selbst Botox spritzen. Bild: www.imago-images.de

DIY-Botox ist im Trend: Experten schlagen Alarm

In den sozialen Medien gehen derzeit Videos von Menschen viral, die sich selbst Botox spritzen. Fachleute warnen vor den Folgen.
13.08.2025, 21:4813.08.2025, 21:48
Mehr «Leben»

Wer in der Schweiz auf legalem Weg Botulinumtoxin, besser bekannt als Botox, bestellen will, muss sich als approbierter Arzt ausweisen. Offenbar ist das Mittel aber auch auf anderem Wege zu beschaffen, denn bei TikTok und Co. erzählen immer mehr Menschen (ohne medizinische Erfahrung) von ihren Selbstversuchen, sich das Nervengift zu spritzen, schreibt 20 Minuten.

Die Menschen plaudern darüber, welche Menge an Botox sie sich gespritzt haben, an welchen Stellen sie angesetzt haben oder welche Spritzen sich am besten eignen. Praktisch alle Personen nutzen demnach ein Präparat der Marke Innotox. 50 Einheiten des Produkts gibt es schon ab etwa 30 Franken,

@jadeenglish29 Here’s my innotox Update!!!!! @Celmade #botox #fyp ♬ original sound - 🎀Jade🎀

Experten warnen

Innotox stammt aus Südkorea und ist in der Schweiz, EU und den USA nicht zugelassen, erzählt Lukas Jäggi, Mediensprecher von Swissmedic, gegenüber 20 Minuten.

Gefährlich ist nun, dass die Leute ganz einfach über Social Media an die Informationen, wie sie sich das Botox beschaffen können, herankommen. Die Kontrolle sei schwierig. Jäggi meint dazu: «Das Internet ist kein rechtsfreier, aber ein schwer kontrollierbarer Raum. Swissmedic kann in der Schweiz betriebene Webseiten überwachen, jedoch keine globalen Handelsplattformen unterbinden.»

Das kann bei den Injektionen schiefgehen

Bei der Injektion an der falschen Stelle oder der falschen Menge kann es beispielsweise zu schiefen Gesichtszügen kommen. Extremere Folgen sind das Behindern von Schlucken oder Sprechen. Auch Anleitungen, an welchen Stellen im Gesicht eingestochen werden soll, bringen nichts, da jeder Mensch eine andere Mimik hat.

Unbefriedigende Ergebnisse bleiben über Monate und können nicht einfach ausgebessert werden. Weitere Risiken gibt es durch das unhygienische Vorgehen ohne Handschuhe und Desinfektionsmittel. (kek)

Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Beauty Products Horror Show!
1 / 23
Die Beauty Products Horror Show!
«Face-Relaxing Mask» (Gesichtsberuhigende Maske). Bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Ich bin Fan eines präventives Botox-Protokolls»Schönheitschirurgin erzählt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
So viel kassiert YB für Athekame +++ Sichert sich Liverpool Defensiv-Doppelpack?
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
4
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
5
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
Meistgeteilt
1
Europäer bestehen auf 5 Punkten +++ Trump will Treffen von Putin mit Selenskyj
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach
DIY-Botox ist im Trend: Experten schlagen Alarm
In den sozialen Medien gehen derzeit Videos von Menschen viral, die sich selbst Botox spritzen. Fachleute warnen vor den Folgen.
Wer in der Schweiz auf legalem Weg Botulinumtoxin, besser bekannt als Botox, bestellen will, muss sich als approbierter Arzt ausweisen. Offenbar ist das Mittel aber auch auf anderem Wege zu beschaffen, denn bei TikTok und Co. erzählen immer mehr Menschen (ohne medizinische Erfahrung) von ihren Selbstversuchen, sich das Nervengift zu spritzen, schreibt 20 Minuten.
Zur Story