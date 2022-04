bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Ich bin in die Mitbewohnerin meiner Freundin verschossen ...»

Frage von «Jerry»:

Hallo! Mir ist etwas Blödes passiert. Ich bin erst seit kurzem (4 Monate) mit meiner Freundin zusammen, sie ist super. Aber ich finde ihre Mitbewohnerin auch sehr interessant. Und wir hatten auch schon schöne Gespräche. Meine Freundin ist paar Mal schon früher ins Bett, weil sie müde war, und ich bin noch ein bisschen mit ihrer Mitbewohnerin am Küchentisch geblieben und wir haben noch ein bisschen geredet und uns mega gut verstanden.

Jetzt bin ich immer ein wenig nervös, wenn ich zu meiner Freundin nach Hause gehe, aber nicht ihretwegen, sondern wegen ihrer Mitbewohnerin.

Meint ihr, das verfliegt wieder und ich bin einfach ein bisschen verschossen? Oder soll ich herausfinden, ob da mehr ist? Ich glaube, ihre Mitbewohnerin findet mich auch ganz nett.

Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen, weil ich finde eigentlich beide super ... Naja, weiss auch nicht, vielleicht hat jemand ja einen guten Ratschlag. Danke!

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

15 Beispiele, wie du deine Mitbewohner erziehen kannst 1 / 17 15 Beispiele, wie du deine Mitbewohner erziehen kannst