bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Bin ich aromantisch, weil ich das Leben auch ohne Beziehung super finde?»

Mehr «Leben»

Frage von Lia:

Hi Community

Ich wollte fragen, ob es Leute gibt, die sich mit Aromantik auskennen? Ich bin nun Mitte dreissig, war fast 10 Jahre lang in einer Beziehung und lerne immer wieder tolle Männer kennen, die ich sehr mag, aber so richtig verliebt fühle ich mich nie. Ehrlich gesagt, nicht mal in meiner langen Beziehung. Die war schön, aber ich hatte nie das Gefühl, es wäre schlimm, wenn ich die Beziehung nicht hätte.

So geht's mir auch nun wieder: Ich date einen Mann, den ich wirklich mag und ich verbringe auch super gerne Zeit mit ihm, aber wenn ich mir vorstelle, er würde sich ab morgen nicht mehr melden, fände ich das nicht schlimm. Ich empfinde auch nie Eifersucht – und Liebeskummer hatte ich auch noch nie. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich möchte nie mehr eine Beziehung führen, aber irgendwie finde ich das Leben ohne auch seeeehr schön. Dennoch möchte ich jemanden für Sex, zum Kuscheln, Unternehmungen usw. haben.

Ich muss mir immer wieder anhören, «dass der Richtige schon noch kommt», aber tief in mir drin habe ich kein Interesse am Richtigen und finde das auch eine doofe Aussage. Gibt es noch andere Menschen, die ähnlich empfinden? In meinem Freundeskreis sind alle immer soooo schnell verliebt oder schon lange mit jemandem zusammen und können sich nicht vorstellen, ohne den Partner oder der Partnerin zu sein.

Und ich denke mir nur «Oje, das möchte ich irgendwie nicht haben» ... :-(

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!