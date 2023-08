Bild: Shutterstock

«Je älter ich werde, umso religiöser werde ich ...»

Frage von David:

Hallo liebe Community

In letzter Zeit habe ich viel über die Rolle der Religion in meinem täglichen Leben nachgedacht. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die Religion als einen wichtigen Teil des Lebens betrachtet hat. Als Teenager habe ich begonnen, meine eigenen Überzeugungen und Werte zu formen – diese hatten mit der Religion meiner Eltern allerdings herzlich wenig zu tun.

Mit zunehmendem Alter habe ich festgestellt, dass Religion eine immer grössere Rolle in meinem Leben spielt. Vor allem in den letzten Jahren habe ich begonnen, mich mehr mit spirituellen Fragen auseinanderzusetzen, insbesondere mit Gedanken über den Tod und das, was danach kommt.

Ich habe auch festgestellt, dass meine religiösen Überzeugungen beginnen, meine Beziehungen zu beeinflussen, insbesondere meine Partnerwahl. Wenn ich merke, dass jemand gar nichts mit dem Thema Gott anfangen kann, dann blocke ich direkt ab – ich finde diese Entwicklung aber eigentlich nicht gut. Habe aber das Gefühl, dass vor allem in Städten wie Zürich, Bern, Basel ich mit meinen Ansichten belächelt werde ...

Ich bin mir nicht sicher, wie ich mit all diesen Veränderungen umgehen soll.

Wie beeinflusst Religion eure Entscheidungen im Leben, insbesondere in Bezug auf Beziehungen? Kann eine Beziehung zwischen einem nicht-religösen Menschen und einem religiösen Menschen funktionieren?

Ich freue mich auf eure Gedanken und Erfahrungen zu diesem Thema. Bitte respektiert meine religiösen Überzeugungen und die derjenigen, die kommentieren – ich hoffe auf einen fairen Austausch und nicht auf ein Belächeln derjenigen, die eventuell anders denken als man selbst.

