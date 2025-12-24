Okay, change my mind – zeigt her eure Fondue-Chinoise-Sösseli!

Das urtypische Schweizer Weihnachtsmenü Fondue Chinoise steht und fällt mit den Saucen-Dips. Wer etwas von sich hält, kauft keine Fertigware vom Grossverteiler, sondern macht diese selbst, oder?

Oliver Baroni Folge mir

Mehr «Leben»

Ich hab's an dieser Stelle schon mal gesagt: Ich hab's nicht so mit dem Fondue Chinoise.

Ja, ja, schon klar: Gemütliche Atmosphäre, geselliges Beisammensein und eine allgemein aufgehübschte weihnachtliche Stimmung tragen das Ihre dazu bei. Aber eigentlich ... eigentlich wirft man bloss ungewürzte Fleischstückchen in eine fade Brühe und ertränkt diese danach in künstlich gesüssten Fertig-Saucen. Wenn man es sich ehrlich überlegt: Da hat man auch schon Feineres gegessen.

Bild: shutterstock

«Neeeeeiiiiiin! SICHER nicht Fertigsaucen!», hallt es aber dann aus den Reihen der Schweizer Kollegenschaft. Ja, dass das Fleisch fast schon Nebensache sei, mag sein, aber mindestens zu Weihnachten, dann, wenn's festlich sein soll, sollten alle Sösseli hausgemacht sein, so der Konsens. (Und überhaupt sei Fondue Bourguignonne massiv besser, so Chefin Madeleine, womit sie durchaus recht haben könnte.)

Republish Dieser Artikel wurde bereits im Dezember 2019 veröffentlicht. Aus gegebenem Anlass (und weil Fondue Chinoise nach wie vor das inoffizielle Schweizer Weihnachtsessen ist) veröffentlichen wir ihn in diesem Jahr erneut.

Okay. Dann lasse ich mich gerne belehren. Zeigt her, also, eure Fondue-Chinoise-Saucenrezepte! Change my mind!

Viktoria Weber

Curry-Bananen-Sauce

«Eigentlich heisst es, sie passe gut zu Geflügel. Aber aus meiner Sicht passt sie zu ALLEM. Meine Mama kredenzt uns immer X Saucen zum Fondue, aber ich brauche eigentlich nur diese eine.»

1 reife Banane, geschält und mit einer Gabel zerdrückt

100g leichte Mayonnaise

100g Joghurt

2 EL mildes Currypulver

Salz und Pfeffer

2 EL Zitronensaft

ein paar Minzeblätter zum bestreuen

«Und noch ein Tipp: Statt nebenher Brot zu essen, sollte man lieber Kartoffelchips nehmen. Die mit dem Paprikagewürz. Und dazu dann wieder die Curry-Bananen-Sauce. Einfach nur der geilste Scheiss!»

Martin Lüscher

Tamarind Dipping Sauce น้ำจิ้มแจ่ว

«Chinoise ist tatsächlich nichts Schönes ... aber mit diesen Saucen viel, viel besser.»

6 EL Fischsauce

220g Tamarindenpaste

3 EL Limettensaft

4 EL Palmzucker, geraffelt (oder 3 EL brauner Zucker)

3 EL Chiliflocken

3 EL gerösteter Reis, grob zerstossen

2 Frühlingszwiebeln, nur die grünen Stiele, fein gehackt

3 EL Schalotten, fein geschnitten

4 EL frischer Koriander, gehackt

«Die Chili-Sauce von der Momo-Frau»

Bild: watson/lüscher

Sonnenblumenöl heiss machen (nicht zu heiss, sonst verbrennt der Chili)

gemahlener Chili

gehackter Knoblauch

Erdnüsse, geschält und grob zerstossen

ev. schwarze Sesamsamen

Bouillonwürfel (ohne Wasser!)

Mit Salz abschmecken

wenn alles drin ist, das Feuer einfach abstellen

Chimichurri-Sauce

Bild: shutterstock

2 EL Rotweinessig

2 EL Olivenöl

½ Bund Prezzemolo (glattblättrige Petersilie), fein geschnitten

¼ Bund frischer Oregano, fein geschnitten

1 Schalotte, fein gehackt

1 Knoblauchzehe, gepresst

1 rote Chili, entkernt, fein gehackt

¾ TL Salz

Lea Senn

Bild: fooby.ch

«Wir machen immer als Grundlage irgendeine Mischung aus Quark, Creme Fraiche oder was man sonst noch Ähnliches im Kühlschrank hat. Daraus gibt's die drei obligatorischen Saucen:»

Apfel-Curry-Sauce

geraffelter Apfel

viel Currypulver (mild oder scharf)

Herbamare oder sonst irgendwelche Gewürze

«Selbstverständlich macht man die Saucen selbst, alles andere ist in höchstem Grade verwerflich!!»

Cocktail-Sauce

Ketchup

1-2 EL Cognac

Salz

Knoblauch-Sauce

Schnittlauch

ordentlich gepresster Knoblauch

irgendwelche andere Kräuter die man noch hat

Kräutersalz

Adrian Eng

Bild: watson/lina

«Fondue-Chinoise-Saucen? Diese drei:»

1

Ketchup

Salz

Pfeffer

Worcestershire Sauce

Sambal

2

Mayonnaise

Creme Fraiche oder Sauerrahm

Salz

Dill

Olivenöl

3

Mayonnaise

Senf

Maggi

Currypulver

Hmm. Jap, mit einigen dieser Saucen – etwa die vom Lüscher 😋 – wäre ich glaub auch dabei. Aber vielleicht habt ihr, liebe User, Besseres auf Lager! Jawohl hier folgt der allseits beliebte User-Aufruf: