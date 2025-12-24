Okay, change my mind – zeigt her eure Fondue-Chinoise-Sösseli!
Ich hab's an dieser Stelle schon mal gesagt: Ich hab's nicht so mit dem Fondue Chinoise.
Ja, ja, schon klar: Gemütliche Atmosphäre, geselliges Beisammensein und eine allgemein aufgehübschte weihnachtliche Stimmung tragen das Ihre dazu bei. Aber eigentlich ... eigentlich wirft man bloss ungewürzte Fleischstückchen in eine fade Brühe und ertränkt diese danach in künstlich gesüssten Fertig-Saucen. Wenn man es sich ehrlich überlegt: Da hat man auch schon Feineres gegessen.
«Neeeeeiiiiiin! SICHER nicht Fertigsaucen!», hallt es aber dann aus den Reihen der Schweizer Kollegenschaft. Ja, dass das Fleisch fast schon Nebensache sei, mag sein, aber mindestens zu Weihnachten, dann, wenn's festlich sein soll, sollten alle Sösseli hausgemacht sein, so der Konsens. (Und überhaupt sei Fondue Bourguignonne massiv besser, so Chefin Madeleine, womit sie durchaus recht haben könnte.)
Okay. Dann lasse ich mich gerne belehren. Zeigt her, also, eure Fondue-Chinoise-Saucenrezepte! Change my mind!
Viktoria Weber
Curry-Bananen-Sauce
- 1 reife Banane, geschält und mit einer Gabel zerdrückt
- 100g leichte Mayonnaise
- 100g Joghurt
- 2 EL mildes Currypulver
- Salz und Pfeffer
- 2 EL Zitronensaft
- ein paar Minzeblätter zum bestreuen
«Und noch ein Tipp: Statt nebenher Brot zu essen, sollte man lieber Kartoffelchips nehmen. Die mit dem Paprikagewürz. Und dazu dann wieder die Curry-Bananen-Sauce. Einfach nur der geilste Scheiss!»
Martin Lüscher
Tamarind Dipping Sauce น้ำจิ้มแจ่ว
- 6 EL Fischsauce
- 220g Tamarindenpaste
- 3 EL Limettensaft
- 4 EL Palmzucker, geraffelt (oder 3 EL brauner Zucker)
- 3 EL Chiliflocken
- 3 EL gerösteter Reis, grob zerstossen
- 2 Frühlingszwiebeln, nur die grünen Stiele, fein gehackt
- 3 EL Schalotten, fein geschnitten
- 4 EL frischer Koriander, gehackt
«Die Chili-Sauce von der Momo-Frau»
- Sonnenblumenöl heiss machen (nicht zu heiss, sonst verbrennt der Chili)
- gemahlener Chili
- gehackter Knoblauch
- Erdnüsse, geschält und grob zerstossen
- ev. schwarze Sesamsamen
- Bouillonwürfel (ohne Wasser!)
- Mit Salz abschmecken
- wenn alles drin ist, das Feuer einfach abstellen
Chimichurri-Sauce
- 2 EL Rotweinessig
- 2 EL Olivenöl
- ½ Bund Prezzemolo (glattblättrige Petersilie), fein geschnitten
- ¼ Bund frischer Oregano, fein geschnitten
- 1 Schalotte, fein gehackt
- 1 Knoblauchzehe, gepresst
- 1 rote Chili, entkernt, fein gehackt
- ¾ TL Salz
Lea Senn
«Wir machen immer als Grundlage irgendeine Mischung aus Quark, Creme Fraiche oder was man sonst noch Ähnliches im Kühlschrank hat. Daraus gibt's die drei obligatorischen Saucen:»
Apfel-Curry-Sauce
- geraffelter Apfel
- viel Currypulver (mild oder scharf)
- Herbamare oder sonst irgendwelche Gewürze
Cocktail-Sauce
- Ketchup
- 1-2 EL Cognac
- Salz
Knoblauch-Sauce
- Schnittlauch
- ordentlich gepresster Knoblauch
- irgendwelche andere Kräuter die man noch hat
- Kräutersalz
Adrian Eng
1
- Ketchup
- Salz
- Pfeffer
- Worcestershire Sauce
- Sambal
2
- Mayonnaise
- Creme Fraiche oder Sauerrahm
- Salz
- Dill
- Olivenöl
3
- Mayonnaise
- Senf
- Maggi
- Currypulver
Hmm. Jap, mit einigen dieser Saucen – etwa die vom Lüscher 😋 – wäre ich glaub auch dabei. Aber vielleicht habt ihr, liebe User, Besseres auf Lager! Jawohl hier folgt der allseits beliebte User-Aufruf: