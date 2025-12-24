bedeckt
Leben
Weihnachten

Saucen für Fondue Chinoise: 10 Rezepte zum Selbermachen

fondue chinoise saucen essen schweiz food weihnachten
Bild: lesrecettesdevirginie.com

Okay, change my mind – zeigt her eure Fondue-Chinoise-Sösseli!

Das urtypische Schweizer Weihnachtsmenü Fondue Chinoise steht und fällt mit den Saucen-Dips. Wer etwas von sich hält, kauft keine Fertigware vom Grossverteiler, sondern macht diese selbst, oder?
24.12.2025, 09:1324.12.2025, 09:13
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Ich hab's an dieser Stelle schon mal gesagt: Ich hab's nicht so mit dem Fondue Chinoise.

Ja, ja, schon klar: Gemütliche Atmosphäre, geselliges Beisammensein und eine allgemein aufgehübschte weihnachtliche Stimmung tragen das Ihre dazu bei. Aber eigentlich ... eigentlich wirft man bloss ungewürzte Fleischstückchen in eine fade Brühe und ertränkt diese danach in künstlich gesüssten Fertig-Saucen. Wenn man es sich ehrlich überlegt: Da hat man auch schon Feineres gegessen.

fondue chinoise essen food schweiz fleisch weihnachten
Bild: shutterstock

«Neeeeeiiiiiin! SICHER nicht Fertigsaucen!», hallt es aber dann aus den Reihen der Schweizer Kollegenschaft. Ja, dass das Fleisch fast schon Nebensache sei, mag sein, aber mindestens zu Weihnachten, dann, wenn's festlich sein soll, sollten alle Sösseli hausgemacht sein, so der Konsens. (Und überhaupt sei Fondue Bourguignonne massiv besser, so Chefin Madeleine, womit sie durchaus recht haben könnte.)

Dieser Artikel wurde bereits im Dezember 2019 veröffentlicht. Aus gegebenem Anlass (und weil Fondue Chinoise nach wie vor das inoffizielle Schweizer Weihnachtsessen ist) veröffentlichen wir ihn in diesem Jahr erneut.

Okay. Dann lasse ich mich gerne belehren. Zeigt her, also, eure Fondue-Chinoise-Saucenrezepte! Change my mind!

Viktoria Weber

Curry-Bananen-Sauce

«Eigentlich heisst es, sie passe gut zu Geflügel. Aber aus meiner Sicht passt sie zu ALLEM. Meine Mama kredenzt uns immer X Saucen zum Fondue, aber ich brauche eigentlich nur diese eine.»
  • 1 reife Banane, geschält und mit einer Gabel zerdrückt
  • 100g leichte Mayonnaise
  • 100g Joghurt
  • 2 EL mildes Currypulver
  • Salz und Pfeffer
  • 2 EL Zitronensaft
  • ein paar Minzeblätter zum bestreuen

«Und noch ein Tipp: Statt nebenher Brot zu essen, sollte man lieber Kartoffelchips nehmen. Die mit dem Paprikagewürz. Und dazu dann wieder die Curry-Bananen-Sauce. Einfach nur der geilste Scheiss!»

Martin Lüscher

Tamarind Dipping Sauce น้ำจิ้มแจ่ว

«Chinoise ist tatsächlich nichts Schönes ... aber mit diesen Saucen viel, viel besser.»
Video: YouTube/Spoon Fork Heart
  • 6 EL Fischsauce
  • 220g Tamarindenpaste
  • 3 EL Limettensaft
  • 4 EL Palmzucker, geraffelt (oder 3 EL brauner Zucker)
  • 3 EL Chiliflocken
  • 3 EL gerösteter Reis, grob zerstossen
  • 2 Frühlingszwiebeln, nur die grünen Stiele, fein gehackt
  • 3 EL Schalotten, fein geschnitten
  • 4 EL frischer Koriander, gehackt
«Die Chili-Sauce von der Momo-Frau»

Momo-Sauce von Sven Rüfs Momo-Frau saucen dipping asiatisch martin lüscher
Bild: watson/lüscher
  • Sonnenblumenöl heiss machen (nicht zu heiss, sonst verbrennt der Chili)
  • gemahlener Chili
  • gehackter Knoblauch
  • Erdnüsse, geschält und grob zerstossen
  • ev. schwarze Sesamsamen
  • Bouillonwürfel (ohne Wasser!)
  • Mit Salz abschmecken
  • wenn alles drin ist, das Feuer einfach abstellen

Chimichurri-Sauce

chimichurri chimmichurri sauce argentinien essen food dip fleisch steak
Bild: shutterstock
  • 2 EL Rotweinessig
  • 2 EL Olivenöl
  • ½ Bund Prezzemolo (glattblättrige Petersilie), fein geschnitten
  • ¼ Bund frischer Oregano, fein geschnitten
  • 1 Schalotte, fein gehackt
  • 1 Knoblauchzehe, gepresst
  • 1 rote Chili, entkernt, fein gehackt
  • ¾ TL Salz

Lea Senn

curry apfel dip essen food fondue chinoise sauce sösseli https://fooby.ch/en/recipes/14208/curried-apple-dip
Bild: fooby.ch

«Wir machen immer als Grundlage irgendeine Mischung aus Quark, Creme Fraiche oder was man sonst noch Ähnliches im Kühlschrank hat. Daraus gibt's die drei obligatorischen Saucen:»

Apfel-Curry-Sauce

  • geraffelter Apfel
  • viel Currypulver (mild oder scharf)
  • Herbamare oder sonst irgendwelche Gewürze
«Selbstverständlich macht man die Saucen selbst, alles andere ist in höchstem Grade verwerflich!!»

Cocktail-Sauce

  • Ketchup
  • 1-2 EL Cognac
  • Salz

Knoblauch-Sauce

  • Schnittlauch
  • ordentlich gepresster Knoblauch
  • irgendwelche andere Kräuter die man noch hat
  • Kräutersalz

Adrian Eng

watson-Leak: Mit diesen E-Mails versucht er uns zum Kommentare freischalten zu bringen Zur Abwechslung mal sich selbst freischalten... 😂😂😂 Adrian Eng Lina Selmona kommentare
Bild: watson/lina
«Fondue-Chinoise-Saucen? Diese drei:»

1

  • Ketchup
  • Salz
  • Pfeffer
  • Worcestershire Sauce
  • Sambal

2

  • Mayonnaise
  • Creme Fraiche oder Sauerrahm
  • Salz
  • Dill
  • Olivenöl

3

  • Mayonnaise
  • Senf
  • Maggi
  • Currypulver

Hmm. Jap, mit einigen dieser Saucen – etwa die vom Lüscher 😋 – wäre ich glaub auch dabei. Aber vielleicht habt ihr, liebe User, Besseres auf Lager! Jawohl hier folgt der allseits beliebte User-Aufruf:

Ihr so? Die Kommentarspalte steht euch offen!
102 Kommentare
avatar
Amadeus
22.12.2019 14:58registriert September 2015
Ich gebs zu. Ich finde Fondue Chinoise super, auch mit Fertig-Saucen.

Frohe Weihnachten

(Dürft gerne blitzen 😬)
28160
Melden
Zum Kommentar
avatar
Der Pinguin
22.12.2019 14:45registriert September 2016
Lea Senn: „Natürlich macht man die Saucen selbst...“

Rezept:
- geraffelter Apfel
- Currypulver (mild oder scharf)
- Herbamare oder sonst irgendwelche Gewüeze

Da musste ich wirklich laut lachen. Da geben sich die Grossverteiler bei ihren Fertigsaucen wahrscheinlich noch mehr Mühe.

Bei aller liebe, aber da Curry ebenfalls ein Sammelwort für irgendeine südasiatische Gewürzmischung ist, besteht das Rezept eigentlich aus geraffeltem Apfel und Gewürze. Und das vorgeschlagene Herbamare ist ein Unding der Schweizer Küche.

Da lob ich mir Baronis Rezeptvorschläge.
18955
Melden
Zum Kommentar
avatar
Spirulina
22.12.2019 16:13registriert Februar 2019
Baroni, ich kann nachvollziehen, wenn jemand Zugezogenes den Chinoise-Hype nicht so ganz verstehen kann. Den Schweizern gehts hier vor allem um Nostalgie, Erinnerung an die Kindheit und der damit verbundene Weihnachtszauber. Die oben genannten Saucen haben mich aber enttäuscht, da sie entweder wirklich zu dilettantisch oder dann einfach nicht wirklich traditionell sind.
11915
Melden
Zum Kommentar
102
