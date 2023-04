bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Ich habe vor meinem Freund gefurzt! Und find's mega peinlich!»

Frage von Kallinka:

Hoi zäme, mega peinlich, also eigentlich null peinlich, ich weiss, aber ich schäme mich trotzdem (evtl. in drei Tagen nicht mehr, aber anyway ...), ALSO:

Ich bin erst seit Kurzem in einer Liebesbeziehung. Davor war ich mit niemandem so lange und so oft zusammen, dass es irgendwie zu so einer Situation hätte kommen können. Oder ich habe es verdrängt, weiss auch nicht so genau.

Auf alle Fälle war es so, dass ich vor meinem Freund gefurzt habe. Das erste Mal. Also ich habe mit dem Furzen quasi angefangen, er hat vor mir noch nie gefurzt. Und zwar habe ich nicht nur ein bisschen gefurzt, sondern so laut, dass er erschrocken ist. Natürlich aus Versehen. Aber ja, es ist raus. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Und jetzt, das klingt bitz komisch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Erotik ist jetzt flöten gegangen. Er hat ein so komisches Gesicht gemacht, als fände er mich jetzt eklig! Aber ich bin auch noch ein bisschen traumatisiert, weil es erst gerade heute Morgen passiert ist (und ich schreibe es schon hier rein ... haha.)

Damit ich nicht so allein mit dieser Furzsache bin: Wie war das bei euch? Wer hat zuerst gefurzt? Hat man es einfach weggelacht? War es danach anders? Mein Freund hat nämlich weder gelacht noch sonst was gemacht – er hat mich einfach nur mit grossen Augen, völlig irritiert angeschaut. Und dann bin ich zu mir nach Hause und seitdem ist Funkstille.

Ich schicke ihm jetzt einfach ein Furz-GIF, um die ganze Situation aufzulockern. Oder was würdet ihr mir raten .......? Furz-GIFs bitte in die Kommentarspalte, danke.

Ach! So peinlich!!!

Ahja, es ist beim Schuheanziehen passiert ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

