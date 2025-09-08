wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Leben
Rat der Weisen

«Er schickt ‹🔥🔥🔥› irgendwelchen Influencerinnen»

Bild
Bild: Shutterstock
Rat der Weisen

«Er schickt ‹🔥🔥🔥› irgendwelchen Influencerinnen»

08.09.2025, 10:0208.09.2025, 10:02
Mehr «Leben»

Frage von nonbi_:

Hey Community

Ich hab grad so ein «Ding» mit meinem Freund, das mich mega nervt. Er liked ständig halbnackte Pics von irgendwelchen Influencerinnen auf Insta. Kommentiert Herzchen, Flammen, «🔥 hot af» – ihr kennt das. Ich bin nicht eifersüchtig im klassischen Sinn, aber es triggert mich trotzdem.

Wenn ich’s anspreche, meint er nur: «Ist doch nur online, entspann dich.» Aber ich find, das ist halt auch eine Art von Aufmerksamkeit schenken, oder? Wie seht ihr das? Übertreibe ich? Oder ist das einfach Respektlosigkeit in der digitalen Version?

Ich finde halt irgendwie schon, dass man ja zusammen ist und dann nicht einfach irgendwelchen Leuten im Internet öffentlich Herzchen und Flammen und so sendet. Meine Freundinnen schicken mir dann Screenshots, wenn sie so einen Kommentar sehen von ihm. Ich find das irgendwie halt auch peinlich ... Wie so ein Fanboy. Was denkt er denn, dass dieses Girl mit 8,9 Millionen Followern dann seinen Kommentar liked und auf ein Date mit ihm geht? Ich verstehe es nicht. Was erhofft man sich davon?!

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
tr3
08.09.2025 10:11registriert April 2019
Wenn morgens der Rücken schmerzt, verfluche ich das Alter und beneide die Jugend. Und dann lese ich solches Zeug und bin noch so froh, dass ich 44 bin.
442
Melden
Zum Kommentar
14
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
5
Trump gibt Dinner für Tech-Giganten – und alle müssen ihm dieselbe Frage beantworten
Meistkommentiert
1
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
2
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
3
Rettet der Akkusativ!
4
Wie und wann die KI die Macht übernehmen kann – und unsere Optionen
5
«Blockieren wir alles»: Französische Aktivisten planen einen landesweiten Stillstand
Meistgeteilt
1
Selenskyj: Putin stellt Welt auf Probe + Schwerste russische Angriffe seit Kriegsbeginn
2
Riedi macht über 250 Plätze gut +++ Guerdat reitet in Calgary aufs Podest
3
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
4
Hype und Hetze: Daniel Küblböck wäre jetzt 40 – neue Dok ist schwere Kost
5
Trump verhunzt den US-Dollar: «Die Schweiz ist heute der einzig echte sichere Hafen»
Nur für dich! Der 7-Millionen-Bunker in Las Vegas (mit maximalistischer Einrichtung)
Bill Gates hat nicht nur ein enormes Anwesen, er hat, Gerüchten zufolge, auch ein Paar Bunker darunter. Dies natürlich nur für den Notfall. Weil der Notfall aber auch schon weiter weg schien, bauen sich andere Leuchttürme der Gesellschaft ebenfalls massive Überlebensbunker: Meta-Chef Mark Zuckerberg beispielsweise auf Hawaii. Oder Peter Thiel in Neuseeland. Wobei letzterer durch Gerichte davon abgehalten wurde.
Zur Story