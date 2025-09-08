Bild: Shutterstock

«Er schickt ‹🔥🔥🔥› irgendwelchen Influencerinnen»

Frage von nonbi_:

Hey Community

Ich hab grad so ein «Ding» mit meinem Freund, das mich mega nervt. Er liked ständig halbnackte Pics von irgendwelchen Influencerinnen auf Insta. Kommentiert Herzchen, Flammen, «🔥 hot af» – ihr kennt das. Ich bin nicht eifersüchtig im klassischen Sinn, aber es triggert mich trotzdem.

Wenn ich’s anspreche, meint er nur: «Ist doch nur online, entspann dich.» Aber ich find, das ist halt auch eine Art von Aufmerksamkeit schenken, oder? Wie seht ihr das? Übertreibe ich? Oder ist das einfach Respektlosigkeit in der digitalen Version?

Ich finde halt irgendwie schon, dass man ja zusammen ist und dann nicht einfach irgendwelchen Leuten im Internet öffentlich Herzchen und Flammen und so sendet. Meine Freundinnen schicken mir dann Screenshots, wenn sie so einen Kommentar sehen von ihm. Ich find das irgendwie halt auch peinlich ... Wie so ein Fanboy. Was denkt er denn, dass dieses Girl mit 8,9 Millionen Followern dann seinen Kommentar liked und auf ein Date mit ihm geht? Ich verstehe es nicht. Was erhofft man sich davon?!

