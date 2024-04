bild: ki-generiert/watson/dall-e

Rat der Weisen

«Eigentlich passt alles, aber sie hat schon einen kleinen Sohn ...»

Frage von Spaghetti McNugget IV:

Seid gegrüsst

Ich habe vor Kurzem jemanden online kennengelernt. Sie ist 28 und ich 26. Schon bevor wir uns getroffen haben, merkten wir, dass wir uns wirklich gut verstehen und in den wichtigen Bereichen, vor allem was Beziehung, Familie, Werte etc. angeht, sehr gut aufeinander passen.

Nun haben wir uns ein paar Male getroffen und wir verstehen uns wirklich super, kuschelten etwas vor dem Fernseher und eine gewisse Anziehung ist da.

Und jetzt das grosse Aber: Sie hat einen kleinen Sohn. Die Ex-Beziehung ist wegen Treuebrüchen auseinander, aber sie teilen sich noch das Kind. Ich will selber eine Familie aufbauen und sie will auch noch mehr Kinder. Aber wenn jemand schon Kinder hatte, war das für mich direkt erledigt. Bei ihr hab ich's übersehen und der Rest von ihr hat mich halt doch irgendwie angezogen.

Ich weiss nun nicht, ob ich das mit dem Kind «ignorieren» und es trotzdem versuchen soll. Andererseits wird dann immer jemand Drittes dabei sein und das Kind wird nie richtig von mir sein.

Mache ich mir zu viele Gedanken? Was meint ihr?

