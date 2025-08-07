Wenn die Bässe an der diesjährigen Street Parade wieder durch das Zürcher Seebecken hallen, sind Drogen nicht weit entfernt. Auch dieses Jahr werden wieder viele Raverinnen und Raver zu MDMA-Pillen, LSD, Kokain, Ketamin oder Amphetamin greifen.
Da sich der Drogen-Konsum nicht verhindern lässt, setzt das Sozialdepartement der Stadt Zürich auf Prävention und Schadensminderung vor Ort. Wie in den letzten Jahren bietet das Drogeninformationszentrum Zürich (DIZ) auch heuer wieder zwei Standorte an, wo Besucherinnen und Besucher ihre Drogen testen lassen können.
watson hat mit Nadeen Schuster, Leiterin Kommunikation der Sozialen Einrichtungen und Betriebe der Stadt Zürich, über den Konsum und die daraus resultierenden Gefahren an der Street Parade gesprochen.
Die häufigste konsumierte Droge nach Alkohol bleibt an der Street Parade Cannabis, wie Schuster sagt. Von den illegalen Drogen werden im DIZ zudem am häufigsten MDMA, Kokain und Amphetamin getestet – und zwar in dieser Reihenfolge.
Wer die Absicht hat, eine dieser Drogen zu konsumieren, dem empfiehlt Schuster, diese vorab testen zu lassen. «Schon länger beobachtet das DIZ sehr hoch dosiertes MDMA und Kokain, weshalb bei diesen Substanzen vorsichtig dosiert werden sollte.» An der Street Parade seien zudem vermehrt falsch deklarierte Substanzen im Umlauf, sagt sie.
«Grundsätzlich können alle Substanzen als Falsifikate verkauft werden. Deshalb sollte bei Käufen an der Street Parade am besten ein Drug Checking am Bürkliplatz oder an der Langstrasse durchgeführt werden», rät Schuster.
Three Wise Monkeys
Bei der MDMA-Pille «Thee Wise Monkeys» wurde bei Proben eine extrem hohe Dosierung festgestellt. Zudem wurden unerwartete Inhaltsstoffe in den Proben gefunden. Es besteht das Risiko einer Überdosierung.
Patek Philippe
Auch bei der MDMA-Pille «Patek Philippe» wurde bei Proben eine extrem hohe Dosierung festgestellt. Zudem wurden unerwartete Inhaltsstoffe in den Proben gefunden. Es besteht das Risiko einer Überdosierung.
Pop Smoke
Ebenfalls eine extrem hohe Dosierung wurde bei der MDMA-Pille «Patek Philippe» festgestellt. Zudem wurden unerwartete Inhaltsstoffe in den Proben gefunden. Es besteht das Risiko einer Überdosierung.
In der Schweiz im Umlauf ist zudem Haschisch mit synthetischen Cannabinoiden. Das Problem dabei ist, dass synthetische Cannabinoiden weitgehend unerforscht sind. Im Gegensatz zum natürlich vorkommenden THC kommen akute und schwerwiegende Vergiftungen bei synthetischen Cannabinoiden häufiger vor. Der Konsum kann zu rascher Ohnmacht, Herzrasen, Bluthochdruck, Krampfanfällen, Übelkeit mit Erbrechen, Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit, Verwirrtheit, Wahnvorstellungen und akuten Psychosen führen.
Saferparty warnt zudem vor Ketamin, das als MDMA verkauft wurde. Auf der Webseite heisst es: «Da Ketamin geschnupft bereits bei Dosen ab 100 mg dissoziative Effekte (Körper-Geist Trennung) auslöst, kann eine Verwechslung mit MDMA zu einer unangenehmen und psychisch überfordernden Wirkung führen.»
Darum wird geraten, Pulver und kristallinen Proben vor dem Konsum testen zu lassen, da es in dieser Form immer wieder zu Falschdeklarationen und Verunreinigungen kommt.
Wie auch in den letzten Jahren bietet das DIZ am Samstag an zwei Standorten ein Drug-Checking-Angebot an, wo man seine Drogen vorab auf mögliche gesundheitsgefährdende Risiken testen lassen kann:
Schuster gibt zudem Ticks und Tricks, worauf man beim Drogenkonsum achten soll: