Rat der Weisen: «Unser Sexleben ist völlig eingeschlafen...»

«Unser Sexleben ist völlig eingeschlafen ...»

Frage von Miriam:

Seit einigen Monaten bin ich in einer neuen Beziehung, und eigentlich läuft alles super. Wir verstehen uns blendend, haben ähnliche Interessen und lachen viel zusammen. Nur im Bett läuft es einfach nicht mehr so wie am Anfang. Zu Beginn war alles aufregend und leidenschaftlich, aber jetzt fehlt irgendwie das Feuer.

Wir haben schon einiges ausprobiert, um wieder Schwung in unser Liebesleben zu bringen: romantische Dates, neue Dinge im Schlafzimmer, und wir haben sogar über unsere Fantasien gesprochen. Trotzdem scheint es, als hätten wir uns in einer Art Routine verloren, und die Leidenschaft will einfach nicht zurückkommen.

Das Thema belastet mich sehr, weil ich Angst habe, dass unsere Beziehung daran scheitern könnte. Ich weiss aber auch nicht, wie ich das Thema ansprechen soll, ohne dass er sich verletzt oder angegriffen fühlt. Er ist sonst ein sehr liebevoller Partner, aber wenn es um unser Sexleben geht, ist er schnell verunsichert und macht zu.

Ich möchte unsere Beziehung auf keinen Fall verlieren, aber ich weiss auch, dass ein erfülltes Sexleben wichtig für uns beide ist. Oder zumindest mal sicher für mich. Wie kann ich das Thema sensibel und konstruktiv ansprechen? Habt ihr Tipps, wie wir unsere Leidenschaft wiederbeleben können, ohne dass es zu Druck oder Frustration führt? Was hat bei euch geholfen, wenn ihr in einer ähnlichen Situation wart? Kann man das überhaupt noch retten oder muss ich mich damit abfinden, dass wir jetzt einfach sehr viel weniger Sex haben?

