«Wenn ich über unsere Zukunft sprechen will, sagt sie nur ‹mal luege›»

Frage von tim:

Hi zusammen

Kurze Frage, weil mich das langsam beschäftigt: Ich bin seit eineinhalb Jahren mit meiner Freundin zusammen, es läuft, soweit ich das beurteilen kann, alles supi – aber sie blockt jedes Gespräch über die Zukunft sofort ab. Zusammenziehen? Familie? Urlaub in drei Monaten? «Mal luege!» oder einfach Themenwechsel. Immer.

Ich bin jetzt wirklich nicht der Typ, der in Woche 3 bereits Heiratspläne schmiedet, aber irgendwann will man ja wissen, ob man in die gleiche Richtung läuft. Oder zumindest ich möchte das wissen.

Was denkt ihr: Ist das ein Zeichen, dass sie einfach Zeit braucht? Oder bin ich naiv und sie hat längst entschieden, dass das nix Langfristiges wird?

Ich hätte nämlich sehr gerne eine Familie und Kinder. Und würde auch gerne etwas länger reisen gehen. Mit oder ohne sie. Das weiss ich halt nicht, weil, ebe, «mal luege!» ... Wenn das so weitergeht, kann sie mir dann «mal hinterherluege» ...

