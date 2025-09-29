«Wenn ich über unsere Zukunft sprechen will, sagt sie nur ‹mal luege›»

Hochnebel12°
Frage von tim:

Hi zusammen

Kurze Frage, weil mich das langsam beschäftigt: Ich bin seit eineinhalb Jahren mit meiner Freundin zusammen, es läuft, soweit ich das beurteilen kann, alles supi – aber sie blockt jedes Gespräch über die Zukunft sofort ab. Zusammenziehen? Familie? Urlaub in drei Monaten? «Mal luege!» oder einfach Themenwechsel. Immer.

Ich bin jetzt wirklich nicht der Typ, der in Woche 3 bereits Heiratspläne schmiedet, aber irgendwann will man ja wissen, ob man in die gleiche Richtung läuft. Oder zumindest ich möchte das wissen.

Was denkt ihr: Ist das ein Zeichen, dass sie einfach Zeit braucht? Oder bin ich naiv und sie hat längst entschieden, dass das nix Langfristiges wird?

Ich hätte nämlich sehr gerne eine Familie und Kinder. Und würde auch gerne etwas länger reisen gehen. Mit oder ohne sie. Das weiss ich halt nicht, weil, ebe, «mal luege!» ... Wenn das so weitergeht, kann sie mir dann «mal hinterherluege» ...

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

