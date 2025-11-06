freundlich
Herzogin Meghan gibt ihr Comeback als Schauspielerin

Nach ihrem Ausstieg aus «Suits» kehrte Herzogin Meghan der Filmbranche den Rücken. Nun wagt sie einen Neuanfang in Hollywood.
06.11.2025, 15:0406.11.2025, 15:04
Ein Artikel von
t-online

Herzogin Meghan wagt nach jahrelanger Pause eine Rückkehr auf die Leinwand. Die ehemalige Schauspielerin nahm an Dreharbeiten für die Komödie «Close Personal Friends» teil, wie US-Medien berichteten. Der Zeitschrift «Variety» zufolge dreht sich der Film «um ein ‹normales› Paar, das während eines Ausflugs nach Santa Barbara ein prominentes Paar trifft». Auch Stars wie Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson und Henry Golding sollen mitspielen.

FILE - Meghan, The Duchess of Sussex, speaks during South by Southwest Conference in Austin, Texas, on March 8, 2024. (Photo by Jack Plunkett/Invision/AP, File) Meghan Markle
Herzogin Meghan: Die Schauspielerin dreht wieder Filme.Bild: keystone

Herzogin Meghan hatte vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry durch ihre Rolle in der Anwalt-Serie «Suits» Bekanntheit erlangt. 2018 verliess sie die Serie. Seitdem hat sie nicht mehr als Schauspielerin gearbeitet und in der Vergangenheit angedeutet, den Beruf aufgeben zu wollen. Sie war jedoch in mehreren Dokumentarfilmen des US-Streaminganbieters Netflix über sich selbst zu sehen.

Harry und Meghan hatten 2020 einen Exklusivvertrag mit Netflix unterzeichnet, Medienberichten zufolge mit einem Wert von 100 Millionen Dollar (88,9 Millionen Euro). Die sechsteilige Doku-Serie «Harry & Meghan» über ihre Beziehung und den Streit mit dem britischen Königshaus wurde in den ersten vier Tagen nach Veröffentlichung 23 Millionen Mal angeschaut – ein Rekord für eine Netflix-Doku.

Im August dieses Jahres unterzeichnete das Promi-Paar einen neuen sogenannten First-Look-Vertrag mit Netflix, womit der Streaminganbieter ein erstes Zugriffsrecht auf Produktionen von Harry und Meghan bekommt. Der Vertrag war offenbar weniger lukrativ als der vorherige.

Im März war Meghans Lifestyle- und Kochsendung «With Love, Meghan» angelaufen, in der die Herzogin von Sussex unter anderem Tipps zum Kochen, Gärtnern und zur Organisation von Feiern gibt. Die Serie wurde zwar von Kritikern verrissen, erreichte aber ebenfalls ein Millionenpublikum.

ZUR HOCHZEIT VON PRINZ HARRY UND MEGHAN MARKLE AM SAMSTAG, 19. MAI 2018, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - In this image released by USA Network, Meghan Markle appears in a sce ...
Herzogin Meghan spielte jahrelang in der Serie «Suits» mit.Bild: AP USA Network

Harry und Meghan hatten sich 2020 im Streit mit der britischen Königsfamilie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und leben seitdem im US-Bundesstaat Kalifornien. Als Einnahmequellen setzen sie auf Medienproduktionen und Veröffentlichungen, darunter Harrys Autobiografie.

Themen
