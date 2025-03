Bild: Shutterstock

«Meine Freundin will, dass ich mich von meiner Trainerhose trenne ...»

Frage von Svun:

Heeeeeyyyy!

Meine Freundin und ich sind seit 6 Monaten zusammen und langsam fängt sie an, zu sagen, was ihr nicht so passt. Am Anfang hält man sich ja mit Kritik noch grösstenteils zurück. Aber nun höre ich schon ab und zu durch, dass es ihr beispielsweise nicht so gefällt, wie ich mich in der Freizeit kleide. Grösster Streitpunkt: meine Trainerhose. Sie will, dass ich mich von ihr trenne. Sie findet, ich sehe mit der aus, wie einer, der in Schlieren wohnt. Ich weiss nicht genau, was sie gegen Schlieren hat, aber nun denn. Aber mittlerweile laufen doch alle in Trainerhosen rum? Ist das nicht schon eigentlich cool und gar nicht schmuddelig? Mein Argument der Coolness hat leider nicht gefruchtet. Vielleicht fallen euch noch ein paar gute Argumente für die Trainerhose ein ...

