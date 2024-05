Bild: Shutterstock

«Habe Angst, dass mich meine bisexuelle Freundin für eine Frau verlässt»

Frage von Martin Karotte:

Hallo miteinander!

Also ich hatte / habe in meinem Leben schon 3 Beziehungen. Ich stehe eher auf Frauen, welche «maskuline» Eigenschaften haben. Damit geht meistens einher, dass diese Frauen Bi-Sexuell sind. Ich habe damit total kein Problem, jedoch klappten meine zwei bisherigen Beziehungen nicht, da meine Partnerinnen merkten, dass sie tatsächlich lesbisch sind. Sie versicherten mir, dass ich nicht das Problem war, was sich dann aus diesem Geständnis, welches von beiden einige Monate nach der Beziehung kam, bestätigte.

Nun ist es so, dass ich momentan wieder in einer Beziehung bin, mit einer Frau, welche Bi-Sexuell ist. Es läuft echt super und wir verstehen uns blendend (wir haben sehr tiefe Gespräche und auch auf emotionaler Ebene sind wir total offen und helfen einander). Nun ist es aber so, dass es auch so «perfekt» bei meinen zwei vergangenen Beziehungen war und es dann zerbrach.

Wie kann ich meine Angst, dass so etwas nun schon ein drittes Mal passieren kann, überwinden?

Dieser Gedanke bereitet mir Verlustängste. Ich habe diese Ängste ihr auch schon mitgeteilt, aber bin nicht explizit darauf eingegangen, dass ihre Sexualität auch dazu beiträgt. Sie sagte mir, dass sie nicht plötzlich das Interesse verliert, aber genau dasselbe war ja auch schon vorher der Fall. Danke für euren Input!

