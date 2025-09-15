recht sonnig20°
DE | FR
burger
Leben
Rat der Weisen

«Ist es normal, dass ich mich nach 10 Jahren Ehe einsam fühle?»

Bild
Bild: Shutterstock
Rat der Weisen

«Ist es normal, dass ich mich nach 10 Jahren Ehe einsam fühle?»

15.09.2025, 10:0015.09.2025, 10:00
Mehr «Leben»

Frage von Thomas:

Hallo zusammen

Ich bin gerade etwas in einer Grübelstimmung ... Ich bin nun seit über zehn Jahren mit meiner Frau zusammen. Wir haben zwei Kinder, ein Haus, einen Hund – das ganze Paket. Aber manchmal, in den ruhigen Momenten, fühle ich mich ... einsam. Nicht, weil sie weg ist oder so. Sie ist da. Immer. Und trotzdem.

Wir reden nicht mehr so viel wie früher. Und wenn, dann über Kinder, Alltag, Rechnungen. Ich frage mich, ob das einfach zum Leben dazugehört – oder ob es ein Zeichen ist, dass was fehlt. Hat jemand ähnliche Gedanken gehabt? Ist das normal in langen Beziehungen? Ist das dieses «ruhiger» werden? Dass einfach alles um einen herum verstummt? Oder schlittere ich hier schon in irgendetwas rein und merke es nicht …?

Ich kann mich nicht mit anderen austauschen, ich traue mich nicht, über solche Dinge zu sprechen. Meine «Kollegen» lachen über Männer, wenn sie nur schon das Wort «Gefühl» in den Mund nehmen. Ja, ich weiss, das ist nicht gut, aber ab einem gewissen Alter hat man halt einfach die Freunde, die man hat, wenn man eher ländlich wohnt ... Meiner Frau mag ich diese Dinge nicht sagen, sie macht sich sofort immer Sorgen und ruft dann gleich ihre Eltern an, damit sie uns bei diesem Gespräch «unterstützen» können.

Ich brauche aber kein Mentoring, ich würde nur gerne verschiedene Ansichten von verschiedenen Menschen hören … vielen Dank für eure Gedanken.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
30 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Elpolloloco
15.09.2025 10:17registriert Dezember 2016
Ich bin in einer ähnlichen familiären Situation und habe festgestellt, dass wir uns zwar gut um unsere Kinder, Haus, etc. gekümmert haben, aber wir als Paar nur nebenbei liefen. Wir haben das glücklicherweise erkannt und versuchen, mehr und bewusst Zeit miteinander zu verbringen. Einmal im Monat Date-Night mit Ausgehen, alle zwei Wochen zu Hause zusammen Programm, jedes Mal Wechsel, wer sich was überlegt. Ich meine festzustellen, dass das hilft.
571
Melden
Zum Kommentar
avatar
Mimi-Lee
15.09.2025 10:20registriert August 2019
Bei mir sinds 20 Jahre. Und ja, es gibt bei uns auch solche Phasen. Auch solche, in denen mal er mal ich alles in Frage stellen. Unser Schlüssel ist und war schon immer: offen, ehrlich, urteilsfrei miteinander zu reden. Dem anderen seine Gefühle mitzuteilen und dann gemeinsam nach einer Lösung suchen und den Weg zusammen finden. Ich finde, das muss in einer Beziehung unbedingt Platz haben, dies ist Beziehungsarbeit.
Versuche es doch mit deiner Frau und bitte sie, nicht gleich die Eltern einzuschalten. Ihr/sie solltet sowas auch ohne Mami und Papi lösen können und zwar als Paar.
412
Melden
Zum Kommentar
30
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Tatverdächtiger kooperiert nicht +++ Kreml: Tod von Kirk ist Folge von Polarisierung
5
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
Meistkommentiert
1
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
2
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
3
Trump-Zölle: Bundesrat will Import von US-Chlorhühnern erlauben – die Sonntagsnews
4
«Kämpft oder sterbt»: Elon Musk befeuert rechte Riesendemo in London
5
Offenbar mehr als 30 Menschen wegen Charlie-Kirk-Posts entlassen
Meistgeteilt
1
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
2
Langnaus «alternative Fakten» – der wichtigste Ausländer fällt aus. Na und?
3
Chiefs verlieren Super-Bowl-Revanche +++ 17-Jährige gewinnt WTA-500-Turnier
4
Young Tom Morris gelingt das erste Hole-in-one in der Geschichte des Golfsports
5
Wolfsrudel schrecken die Schweiz auf – weil sie plötzlich Rinder reissen
Graffiti am Gericht: Polizei ermittelt gegen Banksy
Banksys neues Kunstwerk am denkmalgeschützten Royal Courts of Justice in London wird nun wegen möglicher Sachbeschädigung polizeilich untersucht.
Die Metropolitan Police hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, nachdem ein Graffiti von Banksy am denkmalgeschützten Royal Courts of Justice in London gemeldet wurde. Lange wird die Kunst nicht mehr zu sehen sein. Es sei «ein denkmalgeschütztes Gebäude», teilte ein Sprecher der zuständigen Behörde der Nachrichtenagentur PA mit, sie seien verpflichtet, den ursprünglichen Charakter zu bewahren.
Zur Story