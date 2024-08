Bild: Shutterstock

«Wie bringe ich ihn dazu, dass er mir endlich einen Antrag macht???»

Frage von Leonie:

Ich bin seit sieben Jahren mit meinem Freund zusammen und wir haben eine wirklich tolle Beziehung. Wir wohnen zusammen, teilen viele gemeinsame Interessen und haben schon oft über unsere Zukunft gesprochen. Wir sind beide Mitte dreissig und haben beruflich unsere Ziele erreicht, sodass eigentlich alles perfekt sein könnte – bis auf eine Sache: den Heiratsantrag.

Ich warte nun schon seit Jahren darauf, dass er mir einen Antrag macht. Wir haben schon oft darüber gesprochen, und er hat immer wieder betont, dass er mich liebt und sich ebenfalls eine gemeinsame Zukunft mit mir vorstellen kann, inkl. Kinder etc. Trotzdem zögert er, diesen entscheidenden Schritt zu tun. Jedes Mal wenn ich das Thema Ehe anspreche, weicht er aus oder sagt, dass wir doch noch Zeit haben und es keinen Grund zur Eile gibt.

Ich will aber erst Kinder, wenn wir verheiratet sind. Und so lange will ich jetzt nicht mehr warten. Wie bringe ich ihn dazu, dass er mir endlich einen Antrag macht???

Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass ich auf dem Abstellgleis stehe und frage mich, ob er wirklich ernst meint, was er sagt. Einige meiner Freundinnen sind mittlerweile verheiratet oder verlobt, gründen Familien – und ich merke, dass mich das immer mehr belastet. Ich wünsche mir so sehr, dass er endlich den Mut fasst und mir zeigt, dass er unsere Beziehung auf die nächste Stufe heben will.

Will er mich überhaupt heiraten oder hat er sich emotional schon langsam von mir abgekapselt und wartet eher darauf, mir den Laufpass zu geben, wenn er die nächst Beste gefunden hat, mit der er mich dann ersetzen kann? Auch das ist in meinem Freundeskreis schon vorgekommen ... Ich bin langsam aber sicher einfach nur noch irritiert und verstehe nicht, wieso er mir sagt, dass er mit mir eine Zukunft will, aber nichts unternimmt.

Was würdest du in dieser Situation tun?

