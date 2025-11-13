Ricola bringt Schal heraus – er soll nach den Kräuterzältli riechen

Der Ricola-Schal ist zurzeit ausverkauft. Sonst hätten wir selbst dran gerochen. Bild: ricolacollection.com

Wer hat denn DAS erfunden? Ricola bringt Schal heraus, der nach Zältli riechen soll

Der Schweizer Kräuterbonbons-Hersteller Ricola hat einen neuen Schal herausgebracht, passend in den grün-gelben Farben der Ricola-Verpackung.

Die Besonderheit: Der Schal kann gemäss der Ricola-Collection-Website nicht nur den Hals wärmen, sondern soll auch nach Ricola riechen.

Erhältlich ist der Schal in zwei verschiedenen Farbkombinationen. Bild: ricolacollection.com

Zusätzlich hat der Schal eine kleine eingenähte Tasche am einen Ende, in die perfekt einige einzelne Ricolas hineinpassen. Gäbig.

Der Zältli-Halter für das plötzliche Halsweh. Bild: ricolacollection.com

Der Schal sei nach der Lancierung innert kürzester Zeit ausverkauft gewesen, heisst es auf der Website. Aus diesen Gründen würde er demnächst erneut in den Verkauf gegeben, jedoch nur in einer limitierten Anzahl. Das Angebot gab es bis anhin nur in einem Online-Shop in den USA. In der Schweiz war der Schal nicht erhältlich.

Interessenten können sich jedoch für die Warteliste einschreiben lassen und werden per Mail benachrichtigt, sobald der Schal im Online-Shop wieder vorrätig ist. (nib)