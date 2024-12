Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Ich flirte ständig mit ihm, aber er schnallt es einfach nicht!»

Frage von Lulu_Cora:

Hoi mitenand!

Seit einigen Monaten habe ich ein Auge auf einen Kollegen geworfen und versuche ständig, mit ihm zu flirten. Ich mache ihm Komplimente, suche seine Nähe und versuche, gemeinsame Interessen zu finden, aber er scheint einfach nichts zu merken von meinen Versuchen ... Manchmal denke ich, dass er vielleicht einfach nicht interessiert ist, aber dann gibt es wieder Momente, in denen er total aufmerksam und freundlich ist.

Ich weiss nicht, ob ich einfach zu subtil bin oder ob er wirklich so blind ist. Es ist echt frustrierend, weil ich das Gefühl habe, dass ich alles falsch mache. Wie kann ich ihm deutlicher zeigen, dass ich Interesse an ihm habe, ohne dass es zu aufdringlich wirkt? Oder soll ich einfach direkt mit ihm reden und ihm sagen, was ich finde? Irgendwie schaffe ich das glaub nicht!

Sind Typen generell etwas Flirt-blind? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele Männer es null erwarten, dass eine Frau mal mit ihnen flirtet und darum gar nicht in Betracht ziehen, dass sie mehr wollen könnte, als einfach nur nett zu sein. Und jetzt stecken wir in dieser Situation deswegen. Ich traue mich nicht, direkter zu sein, und er hat vermutlich Angst, dass ich direkt zum HR renne und ihn wegen sexueller Belästigung anzeige, wenn er mal meine Flirtversuche erwidert ... Ach!

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

