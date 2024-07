Bild: Shutterstock

«Auswandern für den Traumjob? Ich bin ein mega Schisshaas ...»

Frage von Lara:

Hello

Seit Jahren träume ich davon, im Ausland zu leben und zu arbeiten. Nun habe ich endlich die Möglichkeit, meinen Traumjob in einer aufregenden Stadt im Ausland anzunehmen. Es ist die Chance meines Lebens, aber: Ich müsste meine Familie, Freunde und mein bisheriges Leben hier hinter mir lassen.

Ich bin hin- und hergerissen. Ich habe grosse Angst, mein vertrautes Umfeld zu verlieren und mich im Ausland allein und einsam zu fühlen. Meine Familie und Freunde sind mir sehr wichtig, und der Gedanke, sie nur noch selten sehen zu können, macht mich traurig. Auch wenn ich mega gerne im Ausland leben würde, ich bin eigentlich ein mega Schisshaas und lebe mehr oder weniger routiniert durch meinen Tag. Grosse Veränderungen oder ähnliches habe ich bislang nie gemacht.

Ich habe schon viel darüber nachgedacht, aber ich komme einfach zu keiner Entscheidung. Die Unsicherheit, ob ich im Ausland glücklich werde oder ob ich es bereuen könnte, hält mich zurück. Zudem habe ich Angst davor, dass ich bei einem Scheitern nicht so einfach wieder zurück in mein altes Leben kann. Vielleicht ist das Leben im Ausland einfach in meiner Fantasie mega cool, aber im Prinzip bin ich gar nicht dafür gemacht ... Ich weiss nicht, was ich machen soll. Ich bin nicht der Typ Mensch, der denkt «Lieber machen, statt später zu bereuen!». Falls es schiefgeht, bereue ich Dinge sehr lange, und es nagt dann an mir, wieso ich es überhaupt probiert habe ...

Das Land ist mega weit weg, andere Kultur, lange Flugstrecke, Zeitverschiebung – es wäre also alles viel komplizierter und teurer mit dem Wiedersehen und Kontakt halten ...

Hat jemand schon mal eine Auswanderung gemacht und es ist dann schief gelaufen? Wie war das für euch? Konntet ihr einfach so easypeasy zurückkommen und es hat nicht an euch genagt ...? Die Erfolgsgeschichten hört man ja die ganze Zeit, mich interessiert eher das Gegenteil. Ich wäre sehr dankbar für eure Erfahrungen und Ratschläge.

