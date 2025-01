Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Ich mag sie, aber sie schminkt sich viel zu fest ...»

Frage von Luke:

Ich bin gerade in einer ziemlich verzwickten Situation. Ich habe eine Frau kennengelernt, die ich wirklich cool finde und mag. Sie ist intelligent, witzig, hat eine liebe Persönlichkeit und wir verstehen uns richtig, richtig gut! Lachen viel, haben denselben Sinn für Humor und machen viel Quatsch zusammen.

Es gibt aber etwas, das mich zunehmend stört: Sie schminkt sich viel zu stark. Für meinen Geschmack halt. Ihr Make-up ist immer extrem auffällig, bunt und dick aufgetragen, fast schon wie bei einem Clown. Ich weiss, dass das nicht meine Sache ist, und wenn sie das so möchte, soll sie das natürlich auch machen dürfen. Ich habe probiert, es so zu sehen. Aber mittlerweile betrifft es mich halt doch, weil ich ständig auch verschmierte TShirts und Jacken von ihr habe. Anfangs dachte ich, es sei nur ein besonderer Anlass oder sie möchte besonders schick aussehen für unser erstes Date. Oder unser zweites Date. Aber es scheint ihre tägliche Routine zu sein.

Ich finde sie ohne das ganze Make-up viel hübscher und natürlicher, aber ich habe Angst, sie zu verletzen, wenn ich das Thema anspreche. Ich weiss, dass viele Frauen viel Zeit und Mühe in ihr Make-up stecken und dass es ein Ausdruck ihrer Persönlichkeit sein kann. Ich möchte nicht, dass sie denkt, ich akzeptiere sie nicht so, wie sie ist, oder dass ich sie ändern will. Ich frage mich, ob ich das überhaupt ansprechen sollte.

Oder sollte ich es einfach akzeptieren und nichts sagen? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, ihr zu zeigen, dass ich sie ohne Make-up viel schöner finde, ohne dass es wie Kritik rüberkommt?

Ich bin wirklich unsicher und möchte unsere aufkeimende Beziehung nicht durch so etwas kaputtmachen. Ich hoffe auf eure ehrlichen Meinungen und Erfahrungen!

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

