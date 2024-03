bild: ki-generiert/watson/dall-e

«Mein Mann ist vor unseren Freunden ein richtiges Arschloch zu mir!»

Frage von Karolina:

Hallo Community

Mein Mann und ich verbringen viel Zeit mit unseren gemeinsamen Freunden, aber in letzter Zeit fühle ich mich immer unwohler dabei. Es scheint, als müsste er mich ständig vor unseren Freunden dumm dastehen lassen, indem er sich als schlauer und witziger darstellt.

Ich habe einen besseren schulischen Abschluss als er und weiss, dass ich intelligent bin, darum geht es auch gar nicht. In letzter Zeit scheint es so, als müsse er immer lauter als ich am Tisch sein und seine Meinung als überlegen darstellen. Er widerspricht mir oft einfach aus Prinzip, obwohl er dann gar nicht erläutert, wieso er gegenteiliger Meinung ist. Einfach während ich rede irgendwas à la «Nei, ich find das nöd». Wenn ich nach dem Warum frage, tut er manchmal sogar so, als würde er mich nicht hören. Richtig asi!

Oft nimmt er sogar meine Ideen auf und präsentiert sie als seine eigenen, um die Lacher auf seine Seite zu ziehen. Wenn ich ihn darauf anspreche, tut er es ab und sagt, dass es nur Spass sei und ich es nicht so ernst nehmen solle. Wir wären schliesslich bei Freunden, trinken was, er könne sich auch gar nicht so genau erinnern, was er jetzt wieder Falsches gesagt hätte. Er tut dann tatsächlich so, als wäre ich die Dumme, die einen Spass nicht vertragen kann. Dabei verhält er sich wirklich einfach wie ein Arschloch! Und ich habe auch schon die irritierten Blicke unserer Freunde bei der ein oder anderen Aussage gesehen.

Es verletzt mich, dass er ständig versucht, mich vor unseren Freunden kleinzumachen.

Ich habe versucht, mit ihm darüber zu sprechen, aber er nimmt es nicht ernst. Was soll ich tun? Wie kann ich ihm klarmachen, dass sein Verhalten nicht akzeptabel ist und meine Gefühle verletzt? Ich wäre für jeden Rat dankbar.

Soll ich wirklich unsere Freunde versammeln, die ihm sagen, dass er sich wie ein Trottel aufführt?

Was würdet ihr tun?

Danke für eure Hilfe.

