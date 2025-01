«Wieso schreiben Frau nie als erstes beim Online-Dating?»

Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Wieso schreiben Frauen nie als erstes beim Online-Dating?»

Frage von Primus:

Ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt und bei der ich auf eure Meinungen gespannt bin. Ich bin schon seit einigen Monaten auf verschiedenen Online-Dating-Plattformen unterwegs und habe festgestellt, dass Frauen fast nie als erstes schreiben. Ich gebe mir wirklich Mühe, ein interessantes und ansprechendes Profil zu erstellen, und verschicke auch viele Nachrichten, aber es kommt selten etwas zurück. Und wenn, dann einfach so ein 'Hey', 'Wie gehts?' oder sonst etwas komplett Uninspiriertes.

Warum ist das so? Warum schreiben Frauen nicht als erstes? Ist das eine ungeschriebene Regel beim Online-Dating oder habe ich einfach nur Pech? Ich finde es echt frustrierend, weil ich das Gefühl habe, dass viele tolle Frauen einfach nicht antworten, weil sie darauf warten, dass der Mann den ersten Schritt macht. Das ist doch irgendwie total altmodisch, oder?

Wieso geben sich Frauen nicht auch mal Mühe und schreiben als erstes? Die erwarten alle, dass man sie mega beeindruckt und sich ein Gedicht über ihre Sommersprossen aus den Fingern saugt, aber wenn sie dann mal am Zug sein sollen, gibt es ein 'Hi'. ... Naja!

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

