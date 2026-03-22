Nie war die Zukunft schöner ... als in der Vergangenheit Bild: magazine derivaz-ives

Zumindest was Design betrifft. Genauer: Auto-Design. Noch genauer: italienisches Auto-Design.

Oliver Baroni Folge mir

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Wie schön war sie, die Zukunft, damals in der Vergangenheit!

Ein etwas verwirrender Satz? Vielleicht.

Okay, zur Erläuterung: Der eben vorgestellte brandneue BMW i3 Neue Klasse soll in naher Zukunft in Produktion gehen. Mit Begeisterung berichtet die Fachpresse, dass er bei der Reichweite nun die 900-km-Marke knackt und dank revolutionärer Schnellladetechnik innert 10 Minuten 400 km Reichweite laden kann. So sieht er aus:

Judi. Hui.

Anno 1969 – vor mehr als einem halben Jahrhundert – sahen zukunftsweisende Autos so aus:

Heutzutage müssen sich Autofans für Sachen wie Akku-Reichweite oder Ladegeschwindigkeit begeistern. Früher waren es PS-Leistung und Höchstgeschwindigkeit ... obwohl, seien wir ehrlich: Wenn ein Gefährt so aussieht ...

… sind Leistungsdaten egal. Das Ding sieht einfach sauschnell aus und basta. Design ist nun mal wichtig.

Okay, ich persönlich bringe es bis heute nicht in den Kopf, wie sich Leute für etwas derart unsexy wie die Reichweite eines Akkus begeistern können – aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist aber, dass Autos nie wieder derart aufregend waren, wie damals in den Design-Ateliers Italiens in den 60er- und 70er-Jahren. In dieser Zeit wurden etwa der Lamborghini Countach, …

... der Lotus Esprit ...

... oder der DeLorean DMC entworfen.

Bild: wikicommons

Und das waren allesamt Vehikel, die es in die Produktion schafften ...

... Wie sieht es erst aus, wenn man bei den Design-Studien von damals, bei den Concept Cars der 60er und 70er nachschaut? Verehrte Userschaft, die Zukunft war anno dazumal schlichtweg schöner. Und – was noch wichtiger ist – vor allem futuristischer. Und nirgendwo war dies so sehr der Fall wie in den kreativen Köpfen italienischer Autodesigner der 1960er- und 70er-Jahre.

Ihr glaubt mir nicht? Ebbene, ecco una dimostrazione basata su 20 esempi:

(E ce ne sono ancora molti di più, credetemi.)

Alfa Romeo Scarabeo, 1966

Design: Sergio Sartorelli für Officine Stampaggi Industriali

Bild: wikicommons

Lamborghini Marzal, 1967

Marcello Gandini – Gruppo Bertone

Bizzarrini Manta, 1968

Giorgetto Giugiaro – Italdesign

Alfa Romeo Carabo, 1968

Marcello Gandini – Bertone

Autobianchi A112 Bertone Runabout, 1969

Marcello Gandini – Bertone