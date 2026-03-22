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Italienische Concept Cars der 60er und 70er: Nie war die Zukunft schöner

Nie war die Zukunft schöner ... als in der Vergangenheit

Bild: magazine derivaz-ives
Zumindest was Design betrifft. Genauer: Auto-Design. Noch genauer: italienisches Auto-Design.
22.03.2026, 04:4622.03.2026, 04:46
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Wie schön war sie, die Zukunft, damals in der Vergangenheit!

Ein etwas verwirrender Satz? Vielleicht.

Okay, zur Erläuterung: Der eben vorgestellte brandneue BMW i3 Neue Klasse soll in naher Zukunft in Produktion gehen. Mit Begeisterung berichtet die Fachpresse, dass er bei der Reichweite nun die 900-km-Marke knackt und dank revolutionärer Schnellladetechnik innert 10 Minuten 400 km Reichweite laden kann. So sieht er aus:

BMW i3 2026 https://www.press.bmwgroup.com/canada/article/detail/T0456413EN/the-new-bmw-i3:-an-authentic-bmw-sports-sedan-for-the-neue-klasse-era?language=en
Bild: bmw group

Judi. Hui.

Anno 1969 – vor mehr als einem halben Jahrhundert – sahen zukunftsweisende Autos so aus:

Ferrari 512-s-Berlinetta Speciale 1969 https://oldconceptcars.com/1930-2004/ferrari-512-s-berlinetta-speciale-1969/
Bild: oldconceptcars.com

Heutzutage müssen sich Autofans für Sachen wie Akku-Reichweite oder Ladegeschwindigkeit begeistern. Früher waren es PS-Leistung und Höchstgeschwindigkeit ... obwohl, seien wir ehrlich: Wenn ein Gefährt so aussieht ...

Ferrari 512-s-Berlinetta Speciale 1969 https://oldconceptcars.com/1930-2004/ferrari-512-s-berlinetta-speciale-1969/
Bild: oldconceptcars.com

… sind Leistungsdaten egal. Das Ding sieht einfach sauschnell aus und basta. Design ist nun mal wichtig.

Okay, ich persönlich bringe es bis heute nicht in den Kopf, wie sich Leute für etwas derart unsexy wie die Reichweite eines Akkus begeistern können – aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist aber, dass Autos nie wieder derart aufregend waren, wie damals in den Design-Ateliers Italiens in den 60er- und 70er-Jahren. In dieser Zeit wurden etwa der Lamborghini Countach, …

Lamborghini Countach by Bertone LP400 1974 design auto retro Marcello Gandini https://rmsothebys.com/ve17/villa-erba/lots/1975-lamborghini-countach-lp400-periscopio-by-bertone/1702908
Bild: sothebys

... der Lotus Esprit ...

Lotus Esprit S1 (1976) and S2 (1978) https://www.supercars.net/blog/1976%E2%86%921980-lotus-esprit-s1/
Bild: supercars.blog

... oder der DeLorean DMC entworfen.

delorean dmc https://en.wikipedia.org/wiki/DeLorean_DMC-12
Bild: wikicommons

Und das waren allesamt Vehikel, die es in die Produktion schafften ...

... Wie sieht es erst aus, wenn man bei den Design-Studien von damals, bei den Concept Cars der 60er und 70er nachschaut? Verehrte Userschaft, die Zukunft war anno dazumal schlichtweg schöner. Und – was noch wichtiger ist – vor allem futuristischer. Und nirgendwo war dies so sehr der Fall wie in den kreativen Köpfen italienischer Autodesigner der 1960er- und 70er-Jahre.

Ihr glaubt mir nicht? Ebbene, ecco una dimostrazione basata su 20 esempi:

(E ce ne sono ancora molti di più, credetemi.)

Alfa Romeo Scarabeo, 1966

Design: Sergio Sartorelli für Officine Stampaggi Industriali

alfa romeo scarabeo 1966 http://www.carstyling.ru/ru/entry/OSI_Scarabeo_1966/ https://www.classicdriver.com/en/article/cars/classic-concepts-1966-alfa-romeo-scarabeo-osi
Bild: classic driver
alfa romeo scarabeo 1966 http://www.carstyling.ru/ru/entry/OSI_Scarabeo_1966/ https://www.classicdriver.com/en/article/cars/classic-concepts-1966-alfa-romeo-scarabeo-osi
Bild: wikicommons

Lamborghini Marzal, 1967

Marcello GandiniGruppo Bertone

lamborghini marzal http://bestcarmag.com/makes/Lamborghini/Marzal
Bild: best car
http://oldconceptcars.com/1930-2004/lamborghini-marzal-1967/ lamborghini marzal
Bild: oldconceptcars.com

Bizzarrini Manta, 1968

Giorgetto GiugiaroItaldesign

http://www.mad4wheels.com/contents/detail.asp?id_pic=303579 bizzarrini manta
Bild: mad 4 wheels
http://blog.hemmings.com/index.php/2012/08/07/one-of-a-kind-bizzarrini-manta-to-cross-the-block/ bizzarrini manta
Bild: hemmings
Und NUN: Eine Riesenschwette Klappscheinwerfer-Gifs aus der Geschichte des Autos

Alfa Romeo Carabo, 1968

Marcello Gandini – Bertone

alfa romeo carabo 1968 http://www.autozeitung.de/classic-cars/alfa-romeo-carabo-bertone
Bild: stellantis storico
alfa romeo carabo 1968 http://bestcarmag.com/makes/Alfa-Romeo/Carabo
Bild: best car

Autobianchi A112 Bertone Runabout, 1969

Marcello Gandini – Bertone