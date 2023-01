Knarre im Poulet, Drogen im Scrunchie – skurrile Funde der US-Transport-Sicherheitsbehörde

Die US-Transportsicherheitsbehörde TSA stellt ihr alljährliches «Best of» der beschlagnahmten Gegenstände vor.

Jeder und jede, die einmal in die USA eingereist sind, kennen die Transportation Security Administration TSA. Diese Transportsicherheitsbehörde ist unter anderem zuständig für die Wahrung der öffentlichen Sicherheit auf den rund 450 Flughäfen bundesweit. Ein Grossteil dieser Aufgabe umfasst das Aufspüren von verbotenen Gegenständen von Reisenden. Sprich: Die TSA – das sind die Leute, die unsere Koffer bei der Sicherheitskontrolle röntgen.

Bei den Abermillionen Reisenden pro Jahr können ab und an merkwürdige, wenn nicht gar sensationelle Funde anfallen, die gerne auf dem Insta-Profil der TSA vorgestellt werden.

Das TSA-Insta-Profil ist übrigens ungemein unterhaltsam. Die Regierungsbehörde bietet nach Eigenangaben «Travel Tips & Dad Joke Hits».

Anfangs Januar veröffentlicht die TSA immer ihre speziellsten Funde des Vorjahres. Hier eine Auswahl des «Best of 2022»:

Handgranate im Handgepäck Bild: TSA

Diese Handgranate wurde am Milwaukee Mitchell Airport in einem Handgepäckstück gefunden. Immerhin stellte sich heraus – nachdem das Bombenentschärfungsteam des Milwaukee County Sheriff's Department zum Fundort gerufen worden war, dass die Granate inaktiv war.

Elektroschock-Viehtreiber im Basskoffer Bild: tsa

Dulles International Airport (Virginia): Drei in den Bassgitarrenkoffer eines Passagiers gestopfte Viehtreiber. Wären diese Utensilien in ein aufgegebenes Gepäckstück gepackt gewesen, wäre es vollkommen legal gewesen.

Im Dezember Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport entdeckt: eine Handfeuerwaffe, die in einer ausgeweideten PlayStation-Konsole versteckt war.

Ach, ja: Schusswaffen werden sehr viele entdeckt. Seit der Coronawelle ist gar ein substantieller Anstieg feststellbar. 6'300 Schusswaffen wurden 2022 an Flughafenkontrollen beschlagnahmt – ein Rekord.

Drogen in Rollstuhl-Reifen Bild: keystone

November 2022, Kennedy Airport, New York: Den TSA-Beamten fiel auf, dass die Räder des Rollstuhls einer Dame, die aus Punta Cana in der Dominikanischen Republik anreiste, sich nur schwer drehten. Nach näherer Untersuchung wurde der Grund evident.

Drogen in Scrunchies Bild: shutterstock

Mal was Neues: Auf dem Flughafen von Boise, Idaho wurden in Scrunchies versteckte Drogen gefunden. Ob es sich dabei stilkonform um 90s-Retro-Drogen handelte, ist nicht in Erfahrung zu bringen.

Öhm, nein. Keine Fluggesellschaft erlaubt, lebende Schlangen im Carry-On-Baggage mitzuführen.

Messer im Laptop Bild: TSA

Richmond International Airport: Ein Doppelklingenmesser im Gehäuse eines Laptops versteckt. Wiederum: Weshalb? In einem aufgegebenen Gepäckstück wäre es unbedenklich gewesen.

Pistole in Erdnussbutter Bild: tsa

22. Dezember 2022, JFK Airport, New York: Hier war es ein aufgegebenes Gepäckstück, das einen Alarm auslöste. Bei näherer Untersuchung entdeckten die TSA-Beamten eine zerlegte Handfeuerwaffe, die so versteckt war, dass sie wie zwei Gläser Erdnussbutter passte.

Fentanyl-Schoggi Bild: keystone

TSA-Beamte beschlagnahmten etwa 12'000 Fentanyl-Pillen bei einem Verdächtigen, der sie bei der Durchreise durch den internationalen Flughafen von Los Angeles in Bonbonschachteln versteckt hatte.

Pistole im Huhn Bild: TSA

Happy Thanksgiving, Florida-Style! Am 7. November 2022 entdeckten TSA-Agenten am Fort Lauderdale International Airport eine Handfeuerwaffe, die in einem rohen ganzen Huhn versteckt war. Öh, nein, rohe Fleischwaren darf man nicht an Bord nehmen.